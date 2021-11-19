Самое продолжительное лунное затмение века: где смотреть

Частичное лунное затмение продлится почти 3,5 часа и за ним можно наблюдать в Интернете.

19 ноября – день, когда тень Земли покроет почти всю Луну, и она окрасится в красный цвет из-за самого продолжительного частичного лунного затмения в этом веке. Это затмение могут увидеть только жители Южной и Северной Америки, но за затмением, которое длится 3 часа 28 минут и 23 секунды можно наблюдать и в Интернете, сообщает Live Science.

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Частичное лунное затмение 19 ноября совпадает с ноябрьским полнолунием, которое продлится 6 часов. Затмение Луны началось в 9:19 по Киеву и продлится до 12:47.

Когда более 95% Луны находится в тени, она становится тускло-бордовой. Это происходит потому, что, хотя Земля блокирует попадание солнечного света на Луну, солнечные лучи по-прежнему путешествуют по нашей планете. Этот свет проходит через атмосферу Земли, которая фильтрует более короткие волны, такие как синий, но пропускает более длинные волны красного и оранжевого цветов. Эти волны временно окрашивают луну в красный цвет.

Фокус уже писал о том, каким образом полнолуние и лунное затмение влияет на человека.