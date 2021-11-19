Найтриваліше місячне затемнення століття: де дивитися

Часткове місячне затемнення триватиме майже 3,5 години, і за ним можна спостерігати в інтернеті.

19 листопада — день, коли тінь Землі покриє майже весь Місяць, і він забарвиться в червоний колір через найтриваліше часткове місячне затемнення в цьому столітті. Це затемнення можуть побачити лише жителі Південної та Північної Америки, але за затемненням, яке триває 3 години 28 хвилин і 23 секунди, можна спостерігати і в інтернеті, повідомляє Live Science.

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Часткове місячне затемнення 19 листопада збігається з листопадовим повним місяцем, який триватиме 6 годин. Затемнення Місяця почалося о 09:19 за Києвом і триватиме до 12:47.

Коли понад 95% Місяця перебуває в тіні, він стає тьмяно-бордовим. Це відбувається тому, що хоча Земля блокує потрапляння сонячного світла на Місяць, сонячні промені, як і раніше, подорожують нашою планетою. Це світло проходить через атмосферу Землі, яка фільтрує короткі хвилі, такі як синій, але пропускає довші хвилі червоного й оранжевого кольорів. Ці хвилі тимчасово забарвлюють місяць у червоний колір.

Фокус уже писав про те, як повний місяць і місячне затемнення впливає на людину.