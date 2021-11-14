Повний місяць та місячне затемнення в листопаді 2021: як воно впливає на людину

19 листопада лише деякі жителі Землі зможуть спостерігати за повним Місяцем та місячним затемненням, але воно вплине на всіх жителів планети.

Місяць буде повним у п'ятницю, 19 листопада об 11:58 за Києвом. А місячне затемнення відбудеться трохи раніше. Це буде найтриваліше часткове місячне затемнення майже за 600 років, адже воно триватиме 3 години 28 хвилин та 24 секунди. Повне місячне затемнення триватиме – 6 годин та 1 хвилину. Незважаючи на те, що це дивовижне явище зможуть побачити лише жителі Південної та Північної Америки, воно позначиться на мешканцях Землі, повідомляєSpace.

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Що таке майже повне місячне затемнення?

Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються так, що Місяць переходить у тінь Землі. При повному місячному затемненні весь Місяць потрапляє в найтемнішу частину тіні Землі, яка називається повна тінь.

Чому Місяць стає червоним під час місячного затемнення?

Те ж явище, яке робить наше небо блакитним, а наші заходи сонця червоними, змушує Місяць ставати червоним під час місячного затемнення. Це називається Релеєвське розсіювання. Світло поширюється хвилями і різні кольори світла мають різні фізичні властивості. Синє світло має більш коротку довжину хвилі і легше розсіюється частинками в атмосфері Землі, ніж червоне світло, яке має більшу довжину хвилі. З іншого боку, червоне світло проходить крізь атмосферу. Коли Сонце знаходиться над головою, бачимо синє світло по всьому небу. Але коли Сонце сідає, сонячне світло має пройти через більшу кількість атмосфери та пройти далі, перш ніж досягне наших очей. Синє світло від Сонця розсіюється, а більш довгохвильове червоне, помаранчеве і жовте світло проходять крізь нього.

Фото: SciTechDaily

Під час місячного затемнення Місяць стає червоним, тому що єдине сонячне світло, що досягає Місяця, проходить через атмосферу Землі. Чим більше пилу чи хмар в атмосфері Землі під час затемнення, тим червонішим буде Місяць.

Астрологи кажуть, пише Bustle, що будуть найбільш схильні до впливу місячного затемнення і повного місяця представники 4 знаків Зодіаку.

Телець

Тільці, які не дуже люблять зміни зіткнуться з тим, що тепер їм потрібно буде вийти із зони комфорту і почати самовдосконалюватися і нарешті вирішити всі проблеми, що накопичилися. Потрібно подумати про нові перспективи та починання – настають великі зміни.

Лев

Представники цього знака будуть найбільш схильні до впливу місячного затемнення. Від вас можуть почати вимагати певного стилю поведінки та дій як на роботі, так і в особистому житті. Їх за цього Левам загрожує моральне та фізичне вигоряння. Щоб цього уникнути, подумайте про те, що найкраще в першу чергу для вас, а не для інших.

Скорпіон

Скорпіони можуть зіткнутися з проблемами в особистому житті та спілкуванні з оточуючими. Ігнорування цих проблем може призвести до плачевних наслідків. Переконайтеся, що вас оточують люди, які справді вам потрібні.

Водолій

Для цього знака настав час кардинальних змін. Потрібно позбутися як непотрібних речей у будинку, так і непотрібних думок. Якщо цього не зробити, на представників цього знака можуть вплинути події чи люди з минулого, причому не найкращим чином.

Рекомендації астрологів

Також астрологи рекомендують представникам усіх знаків Зодіаку в день повні позбутися непотребу в будинку і краще купити нові предмети декору, щоб прикрасити інтер'єр житла.

Але астрологи не рекомендують цього дня починати щось нове, думати про зміну місця роботи, не свариться з керівництвом, не стригти та не фарбувати волосся та нігті, а також не лягає на операційний стіл, якщо хірургічне втручання може зачекати.