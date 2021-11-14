Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: как оно влияет на человека

19 ноября только некоторые жители Земли смогут наблюдать за полной Луной и лунным затмением, но оно повлияет на всех жителей планеты.

Луна будет полной в пятницу, 19 ноября в 11:58 по Киеву. А лунное затмение состоится немного раньше. Это будет самое продолжительное частичное лунное затмение почти за 600 лет, ведь оно продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды. Полное лунное затмение продлится — 6 часов и 1 минуту. Несмотря на то, что это удивительное явление смогут увидеть только жители Южной и Северной Америки, оно скажется на жителях Земли, сообщает Space.

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Что такое почти полное лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются так, что Луна переходит в тень Земли. При полном лунном затмении вся Луна попадает в самую темную часть тени Земли, которая называется полная тень.

Почему Луна становится красной во время лунного затмения?

То же явление, которое делает наше небо голубым, а наши закаты красными, заставляет Луну становиться красной во время лунного затмения. Это называется Рэлеевское рассеяние. Свет распространяется волнами, и разные цвета света имеют разные физические свойства. Синий свет имеет более короткую длину волны и легче рассеивается частицами в атмосфере Земли, чем красный свет, который имеет большую длину волны. С другой стороны, красный свет проходит через атмосферу. Когда Солнце находится над головой, мы видим синий свет по всему небу. Но когда Солнце садится, солнечный свет должен пройти через большее количество атмосферы и пройти дальше, прежде чем достигнет наших глаз. Синий свет от Солнца рассеивается, а более длинноволновый красный, оранжевый и желтый свет проходят сквозь него.

Фото: SciTechDaily

Во время лунного затмения Луна становится красной, потому что единственный солнечный свет, достигающий Луны, проходит через атмосферу Земли. Чем больше пыли или облаков в атмосфере Земли во время затмения, тем краснее будет Луна.

Астрологи говорят, пишет Bustle, что будут наиболее подвержены влиянию лунного затмения и полнолуния представители 4 знаков Зодиака.

Телец

Тельцы, которые не очень любят перемены столкнутся с тем, что теперь им нужно будет выйти из зоны комфорта и начать самосовершенствоваться и наконец-то решить все накопившиеся проблемы. Нужно подумать о новых перспективах и начинаниях – грядут большие перемены.

Лев

Представители этого знака будут наиболее подвержены влиянию лунного затмения. От вас могут начать требовать определенного стиля поведения и действий как на работе, так и в личной жизни. Их за этого Львам грозит моральное и физическое выгорание. Чтобы этого избежать подумайте о том, что лучше всего в первую очередь для вас, а не для других.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с проблемами в личной жизни и общении с окружающими. Игнорирование этих проблем может привести к плачевным последствиям. Убедитесь, что вас окружают люди, которые действительно вам нужны.

Водолей

Для этого знака пришло время кардинальных перемен. Нужно избавиться как от ненужных вещей в доме, так и от ненужных мыслей. Если этого не сделать, на представителей этого знака могут повлиять события или люди из прошлого, причем не самым лучшим образом.

Рекомендации астрологов

Также астрологи рекомендуют представителям всех знаков Зодиака в день полнолуния избавится от хлама в доме и лучше купить новые предметы декора, чтобы украсить интерьер жилища.

Но астрологи не рекомендуют в этот день начинать что-то новое, думать о смене места работы, не ссорится с руководством, не стричь и не красить волосы и ногти, а также не ложится на операционный стол, если хирургическое вмешательство может подождать.