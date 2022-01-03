Метеорные потоки, затмения и полнолуния: небесные явления, которые можно будет увидеть в 2022 году
12 полнолуний, 12 метеорных потоков и два суперлуния можно будет увидеть в небе в этом году.
Для тех, кто хочет быть в курсе главных событий на небе, CNN подготовило полный список лунных и солнечных затмений, а также даты, когда можно будет увидеть в ночном небе метеорные дожди.
Главные небесные события 2022 года. Важно иметь под рукой бинокль или любительский телескоп.
Полнолуние и суперлуние
В 2022 году можно будет увидеть 12 полных лун, и два из этих событий можно считать суперлуниями.
Суперлуние — это явление, которе происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время полная Луна выглядит ярче и кажется ближе к Земле, поэтому она выглядит больше на ночном небе.
Поэтому полнолуния в июне, а также в июле 2022 года будут считаться суперлуниями.
Когда будет полнолуние в 2022 году?
- 17 января
- 16 февраля
- 18 марта
- 16 апреля
- 16 мая
- 14 июня
- 13 июля
- 11 августа
- 10 сентября
- 9 октября
- 8 ноября
- 7 декабря
Лунные и солнечные затмения
В 2022 году произойдет два полных лунных затмения и два частичных солнечных затмения. Частичные солнечные затмения происходят, когда луна проходит перед Солнцем, но блокирует лишь часть его света.
- Первое частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля. Его смогут увидеть жители южной части Южной Америки, юго-востока Тихого океана и ученые в Антарктиде.
- Второе частичное солнечное затмение произойдет 25 октября. Его смогут увидеть в Европе, на северо-востоке Африки, на Ближнем Востоке, в Западной Азии, Индии и в западном Китае.
Лунное затмение может произойти только во время полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна становятся в одну линию, а Луна переходит в тень Земли. Когда полная Луна входит в тень Земли, она темнеет, но не исчезает. Солнечный свет, который проходит через атмосферу Земли, ярко освещает Луну, окрашивая ее в красный цвет — вот почему это часто называют "кровавой луной".
- Полное лунное затмение будет видно жителям Европы, Африки, Южной Америки и Северной Америки между 16:31 15 мая по Киеву и 9:52 16 мая.
- Второе полное лунное затмение стоит ожидать 8 ноября между 10:01 и 15:58 по Киеву.
Метеорные потоки
В первую неделю января стоит наблюдать за небом, чтобы увидеть первый в этом году метеорный поток Квадрантиды. За ним последуют еще 11 метеорных потоков:
- Лириды: 21-22 апреля
- Эта-Аквариды: 4-5 мая
- Южные дельта-Аквариды: 29-30 июля.
- Альфа-Каприкорниды: 30-31 июля.
- Персеиды: 11-12 августа.
- Ориониды: 20-21 октября.
- Южные Тауриды: 4-5 ноября
- Северные Тауриды: 11-12 ноября
- Леониды: 17-18 ноября
- Геминиды: 13-14 декабря
- Урсиды: 21-22 декабря
Чтобы увидеть эти метеорные потоки лучше выехать за город, чтобы свет городских огней не мешал наблюдению. Метеорные потоки будут видны каждые пару минут с позднего вечера и до рассвета.
Напоминаем, что в США фотограф заснял уникальное затмение, сделав детальные снимки Луны. Потрясающие новые фото открывают невероятный вид на неровную поверхность Луны, раскрывая каждую трещину, гору и кратер.