Метеорные потоки, затмения и полнолуния: небесные явления, которые можно будет увидеть в 2022 году

12 полнолуний, 12 метеорных потоков и два суперлуния можно будет увидеть в небе в этом году.

Для тех, кто хочет быть в курсе главных событий на небе, CNN подготовило полный список лунных и солнечных затмений, а также даты, когда можно будет увидеть в ночном небе метеорные дожди.

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Главные небесные события 2022 года. Важно иметь под рукой бинокль или любительский телескоп.

Полнолуние и суперлуние

В 2022 году можно будет увидеть 12 полных лун, и два из этих событий можно считать суперлуниями.

Суперлуние — это явление, которе происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время полная Луна выглядит ярче и кажется ближе к Земле, поэтому она выглядит больше на ночном небе.

Поэтому полнолуния в июне, а также в июле 2022 года будут считаться суперлуниями.

Когда будет полнолуние в 2022 году?

17 января

16 февраля

18 марта

16 апреля

16 мая

14 июня

13 июля

11 августа

10 сентября

9 октября

8 ноября

7 декабря

[ + – ] Полная Луна Фото: space.com

Лунные и солнечные затмения

В 2022 году произойдет два полных лунных затмения и два частичных солнечных затмения. Частичные солнечные затмения происходят, когда луна проходит перед Солнцем, но блокирует лишь часть его света.

Первое частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля. Его смогут увидеть жители южной части Южной Америки, юго-востока Тихого океана и ученые в Антарктиде.

Второе частичное солнечное затмение произойдет 25 октября. Его смогут увидеть в Европе, на северо-востоке Африки, на Ближнем Востоке, в Западной Азии, Индии и в западном Китае.

Лунное затмение может произойти только во время полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна становятся в одну линию, а Луна переходит в тень Земли. Когда полная Луна входит в тень Земли, она темнеет, но не исчезает. Солнечный свет, который проходит через атмосферу Земли, ярко освещает Луну, окрашивая ее в красный цвет — вот почему это часто называют "кровавой луной".

Полное лунное затмение будет видно жителям Европы, Африки, Южной Америки и Северной Америки между 16:31 15 мая по Киеву и 9:52 16 мая.

Второе полное лунное затмение стоит ожидать 8 ноября между 10:01 и 15:58 по Киеву.

[ + – ] Метеорный поток Фото: CNN

Метеорные потоки

В первую неделю января стоит наблюдать за небом, чтобы увидеть первый в этом году метеорный поток Квадрантиды. За ним последуют еще 11 метеорных потоков:

Лириды: 21-22 апреля

Эта-Аквариды: 4-5 мая

Южные дельта-Аквариды: 29-30 июля.

Альфа-Каприкорниды: 30-31 июля.

Персеиды: 11-12 августа.

Ориониды: 20-21 октября.

Южные Тауриды: 4-5 ноября

Северные Тауриды: 11-12 ноября

Леониды: 17-18 ноября

Геминиды: 13-14 декабря

Урсиды: 21-22 декабря

Чтобы увидеть эти метеорные потоки лучше выехать за город, чтобы свет городских огней не мешал наблюдению. Метеорные потоки будут видны каждые пару минут с позднего вечера и до рассвета.

Напоминаем, что в США фотограф заснял уникальное затмение, сделав детальные снимки Луны. Потрясающие новые фото открывают невероятный вид на неровную поверхность Луны, раскрывая каждую трещину, гору и кратер.