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Метеорные потоки, затмения и полнолуния: небесные явления, которые можно будет увидеть в 2022 году

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Суперлуние
Фото: CNN | Суперлуние

12 полнолуний, 12 метеорных потоков и два суперлуния можно будет увидеть в небе в этом году.

Для тех, кто хочет быть в курсе главных событий на небе, CNN подготовило полный список лунных и солнечных затмений, а также даты, когда можно будет увидеть в ночном небе метеорные дожди.

Главные небесные события 2022 года. Важно иметь под рукой бинокль или любительский телескоп.

Полнолуние и суперлуние

В 2022 году можно будет увидеть 12 полных лун, и два из этих событий можно считать суперлуниями.

Суперлуние — это явление, которе происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время полная Луна выглядит ярче и кажется ближе к Земле, поэтому она выглядит больше на ночном небе.

Поэтому полнолуния в июне, а также в июле 2022 года будут считаться суперлуниями.

Когда будет полнолуние в 2022 году?

  • 17 января
  • 16 февраля
  • 18 марта
  • 16 апреля
  • 16 мая
  • 14 июня
  • 13 июля
  • 11 августа
  • 10 сентября
  • 9 октября
  • 8 ноября
  • 7 декабря
Полная Луна
Полная Луна
Фото: space.com

Лунные и солнечные затмения

В 2022 году произойдет два полных лунных затмения и два частичных солнечных затмения. Частичные солнечные затмения происходят, когда луна проходит перед Солнцем, но блокирует лишь часть его света.

  • Первое частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля. Его смогут увидеть жители южной части Южной Америки, юго-востока Тихого океана и ученые в Антарктиде.
  • Второе частичное солнечное затмение произойдет 25 октября. Его смогут увидеть в Европе, на северо-востоке Африки, на Ближнем Востоке, в Западной Азии, Индии и в западном Китае.

Лунное затмение может произойти только во время полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна становятся в одну линию, а Луна переходит в тень Земли. Когда полная Луна входит в тень Земли, она темнеет, но не исчезает. Солнечный свет, который проходит через атмосферу Земли, ярко освещает Луну, окрашивая ее в красный цвет — вот почему это часто называют "кровавой луной".

  • Полное лунное затмение будет видно жителям Европы, Африки, Южной Америки и Северной Америки между 16:31 15 мая по Киеву и 9:52 16 мая.
  • Второе полное лунное затмение стоит ожидать 8 ноября между 10:01 и 15:58 по Киеву.
Метеорный поток
Метеорный поток
Фото: CNN

Метеорные потоки

В первую неделю января стоит наблюдать за небом, чтобы увидеть первый в этом году метеорный поток Квадрантиды. За ним последуют еще 11 метеорных потоков:

  • Лириды: 21-22 апреля
  • Эта-Аквариды: 4-5 мая
  • Южные дельта-Аквариды: 29-30 июля.
  • Альфа-Каприкорниды: 30-31 июля.
  • Персеиды: 11-12 августа.
  • Ориониды: 20-21 октября.
  • Южные Тауриды: 4-5 ноября
  • Северные Тауриды: 11-12 ноября
  • Леониды: 17-18 ноября
  • Геминиды: 13-14 декабря
  • Урсиды: 21-22 декабря

Чтобы увидеть эти метеорные потоки лучше выехать за город, чтобы свет городских огней не мешал наблюдению. Метеорные потоки будут видны каждые пару минут с позднего вечера и до рассвета.

Напоминаем, что в США фотограф заснял уникальное затмение, сделав детальные снимки Луны. Потрясающие новые фото открывают невероятный вид на неровную поверхность Луны, раскрывая каждую трещину, гору и кратер.