Замкові щілини для астероїда. Учені розрахували ймовірність зіткнення Бенну із Землею

Висновки експерти зробили за допомогою вивчення повернутих зразків OSIRIS-REx. Завдяки цим зразкам та поточному дослідженню, вони зможуть поглибити свої знання про Бенну і планети.

Люди 22-го і 23-го століть матимуть менше приводів для занепокоєння, оскільки вчені NASA підтвердили, що ймовірність зіткнення півкілометрового навколоземного астероїда Бенну із Землею, коли він пройде поблизу в 2135 році, вкрай мала, пише Inverse.

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Що ще більш важливо, вони також заперечили два десятки потенційних сценаріїв після цієї близької зустрічі, деякі з яких могли призвести Бенну до зіткнення з нашою планетою в наступні роки. Загальна ймовірність того, що астероїд зіткнеться із Землею протягом 2300 року, становить приблизно 1 до 1750, або всього 0,057%.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Icarus і є одними з перших важливих результатів місії NASA OSIRIS-REx, яка протягом трьох років перебувала на орбіті Бенну в 2018 році, а потім взяла зразок астероїда 20 жовтня 2020 року.

Висновки, отримані внаслідок вивчення повернутих зразків OSIRIS-REx у поєднанні з поточним дослідженням, сприятимуть поглибленню розуміння Бенну вченими та розвитку науки про планети, а також слугуватимуть основою для моделей, які можна буде застосовувати для кращого прогнозування орбіт усіх потенційно небезпечних астероїдів у Сонячній системі.

"Бенну був вперше зафіксований в 1999 році. Учені ретельно його досліджували, тож його орбіта була одним із найбільш добре вивчених з усіх потенційно небезпечних астероїдів", — розповів Давиде Фарноккіа, провідний автор дослідження.

[ + – ] Астероїд Бенну

Так, експерти вже знали, що Бенну пройде відносно близько (в межах орбіти Місяця) до Землі в 2132 році. Проте, було незрозуміло, чи призведе цей політ, у зв'язку з іншими факторами, до зіткнення астероїда із Землею пізніше в цьому столітті.

Учені підрахували 26 "гравітаційних замкових щілин". Ці замкові щілини є вікнами в космосі, пройшовши через які, Бенну вибере курс на те, щоб пізніше врізатися в Землю.

Але щоб зрозуміти ймовірність того, що Бенну пройде через одну із "замкових щілин" у 2135 році, фахівцям необхідно було знати його точне положення безпосередньо перед майбутньою зустріччю астероїда з нашою планетою, а це вимагало вимірювань Бенну, які не могли бути зроблені із Землі: точні вимірювання його маси, форми, обертання і теплових властивостей, які можуть вплинути на орбіту астероїда з плином часу.

За словами Фарноккіа, за допомогою цих вимірювань, які стали можливими завдяки даним, зібраним під час місії OSIRIS-REx, його команда поліпшила свої прогнози майбутньої траєкторії Бенну в 20 разів і виключила з майбутнього шляху Бенну всі можливі "замкові щілини", крім двох.

"Найбільш значна ймовірність зіткнення станеться в 2182, але ми повинні пам'ятати, що в цілому ця ймовірність дуже мала — 99,94-відсоткова, тому нам не варто особливо хвилюватися", — підкреслив Фарноккіа.

[ + – ] Місія OSIRIS-REx.

Чи становить Бенну загрозу для Землі в 2182, стане зрозуміло тільки в 2135 році, коли відбудеться перший близький проліт астероїда та його можна буде спостерігати. Але це все одно дає вченим та інженерам достатньо часу, щоб зреагувати, якщо Бенну вирішить "відвідати" нашу планету.

"Найважливішими моментом є те, наскільки завчасно ми зможемо зафіксувати об'єкт до потенційного зіткнення. У випадку з Бенну ми дізналися про нього майже за два століття до того, як він може уявити загрозу. Сподіваюся, що через 100 років, учені розроблять такі технології, які легко зможуть пом'якшити наслідки можливого зіткнення", — додав Ліндлі Джонсон, фахівець NASA з планетарного захисту.

Важливо зазначити, що Джонсон і вчені вже зараз працюють саме над такими технологіями, враховуючи Double Asteroid Redirection Test (DART), в процесі якого буде зроблена спроба використовувати апарат кінетичного удару для зміни орбіти невеликого супутника навколо більшого астероїда Дідім. Запуск DART повинен відбутися в листопаді.

Джонсон також згадав місію Near Earth Object Surveyor, заплановану на 2026 рік, яка допоможе NASA скласти карту об'єктів подібних Бенну в Сонячній системі.