Замочные скважины для астероида. Ученые рассчитали вероятность столкновения Бенну с Землей

Выводы эксперты сделали с помощью изучения возвращенных образцов OSIRIS-REx. Благодаря этим образцам и текущему исследованию, они смогут углубить свои знания о Бенну и планетах.

Люди 22-го и 23-го веков будут иметь меньше поводов для беспокойства, поскольку ученые NASA подтвердили, что вероятность столкновения полукилометрового околоземного астероида Бенну с Землей, когда он пройдет поблизости в 2135 году, крайне мала, пишет Inverse.

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Что еще более важно, они также исключили два десятка потенциальных сценариев после этой близкой встречи, некоторые из которых могли привести Бенну к столкновению с нашей планетой в последующие годы. Общая вероятность того, что астероид столкнется с Землей в течение 2300 года, составляет примерно 1 к 1750, или всего 0,057 %.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Icarus и являются одними из первых важных результатов миссии NASA OSIRIS-REx, которая в течение трех лет находилась на орбите Бенну в 2018 году, а затем взяла образец астероида 20 октября 2020 года.

Выводы, полученные в результате изучения возвращенных образцов OSIRIS-REx в сочетании с текущим исследованием, будут способствовать углублению понимания Бенну учеными и развитию науки о планетах, а также послужат основой для моделей, которые можно будет применять для лучшего прогнозирования орбит всех потенциально опасных астероидов в Солнечной системе.

"Бенну был впервые обнаружен в 1999 году. Ученые тщательно его исследовали, так что его орбита была одним из наиболее хорошо изученных из всех потенциально опасных астероидов", — рассказал Давиде Фарноккиа, ведущий автор исследования.

[ + – ] Астероид Бенну.

Таким образом, эксперты уже знали, что Бенну пройдет относительно близко (в пределах орбиты Луны) к Земле в 2132 году. Тем не менее, было неясно, приведет ли этот полет, в связи с другими факторами, к столкновению астероида с Землей позже в этом столетии.

Ученые подсчитали 26 "гравитационных замочных скважин". Эти замочные скважины представляют собой окна в космосе, пройдя через которые, Бенну выберет курс на то, чтобы позже врезаться в Землю.

Но чтобы понять вероятность того, что Бенну пройдет через одну из "замочных скважин" в 2135 году, специалистам необходимо было знать его точное положение непосредственно перед будущей встречей астероида с нашей планетой, а это потребовало измерений Бенну, которые не могли быть сделаны с Земли: точные измерения его массы, формы, вращения и тепловых свойств, которые могут повлиять на орбиту астероида с течением времени.

По словам Фарноккиа, с помощью этих измерений, ставших возможными благодаря данным, собранным во время миссии OSIRIS-REx, его команда улучшила свои прогнозы будущей траектории Бенну в 20 раз и исключила из будущего пути Бенну все возможные "замочные скважины", кроме двух.

"Наиболее значительная вероятность столкновения произойдет в 2182 году, но мы должны помнить, что в целом эта вероятность очень мала — 99,94-процентная, поэтому нам не стоит особо волноваться", — подчеркнул Фарноккиа.

[ + – ] Миссия OSIRIS-REx.

Представляет ли Бенну угрозу для Земли в 2182 году, станет ясно только в 2135 году, когда произойдет первый близкий пролет астероида и его можно будет наблюдать. Но это все равно дает ученым и инженерам достаточно времени, чтобы среагировать, если Бенну решит "посетить" нашу планету.

"Самым важными моментов является то, насколько заблаговременно мы сможем обнаружить объект до потенциального столкновения. В случае с Бенну мы узнали о нем почти за два столетия до того, как он может представить угрозу. Надеюсь, что через 100 лет, ученые разработают такие технологии, которые легко смогут смягчить последствия возможного столкновения", — добавил Линдли Джонсон, специалист NASA по планетарной защите.

Важно отметить, что Джонсон и ученые уже сейчас работают именно над такими технологиями, включая Double Asteroid Redirection Test (DART), в ходе которого будет предпринята попытка использовать аппарат кинетического удара для изменения орбиты небольшого спутника вокруг более крупного астероида Дидим. Запуск DART должен состояться в ноябре.

Джонсон также упомянул миссию Near Earth Object Surveyor, запланированную на 2026 год, которая поможет NASA составить карту объектов подобных Бенну в Солнечной системе.