Спійманий на гарячому. Астроном зробив знімок небезпечного астероїда, що пролітав повз Землю (фото)

Астероїд діаметром 1 052 м наблизився до Землі на відстань 2,4 млн км уперше з 1933 року.

Італійський астроном Джанлука Масі зміг зробити фото величезного астероїда, що летить у космосі, який вперше наблизився до Землі за останні майже 90 років. Космічний камінь має діаметр 1 052 м і це набагато більше, ніж висота найвищої будівлі на планеті — Бурдж-Халіфа в Дубаї (828 м). Востаннє потенційно небезпечний навколоземний об'єкт прилітав до Землі в 1933 році та був на відстані 1 120 000 км від планети, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Астероїд 7482 (1994 PC1) Фото: Daily Mail

Згідно з класифікацією NASA, астероїд 7482 (1994 PC1) діаметром 1 052 м є потенційно небезпечним для Землі, хоча цього разу він наблизився на безпечну відстань від планети — 2,4 млн км. За даними космічного агентства, наступного разу він прилетить до Землі не раніше 2105 року.

Італійський астроном Джанлука Масі зробив фото астероїда 7482 (1994 PC1), що летить у космосі, який максимально наблизився до Землі за останні майже 90 років.

"Мені вдалося зробити кілька фото потенційно небезпечного астероїда, коли він наближався до нас", — каже Масі.

[ + – ] Астероїд 7482 (1994 PC1) Фото: Daily Mail

Зважаючи на швидкий рух астероїда, зірки на знімку виглядають як довгі лінії, а сам астероїд представлений у вигляді білої точки в центрі зображення.

[ + – ] Астероїд 7482 (1994 PC1) Фото: Daily Mail

Астероїд 7482 (1994 PC1), що обертається навколо Сонця за 572 дні, вперше зафіксували в 1994 році. Це звичайний кам'янистий астероїд S-типу. NASA регулярно відстежують понад 28 тисяч відомих астероїдів, коли вони іноді перетинають орбіту Землі. За даними NASA, у січні 2022 року ще 8 астероїдів мають наблизитися до Землі. Але всі вони не становитимуть загрози для планети.

Фокус уже писав про те, що в NASA попередили про наближення астероїдів різних розмірів до нашої планети в січні 2022 року.