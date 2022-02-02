Землю преследует большой троянский астероид, и люди могут построить на нем базу

Ученые обнаружили второй "троянский астероид", который вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля. Этот космический камень будет летать рядом с планетой следующие 4 тысячи лет.

Группа астрономов смогла подтвердить, что обнаруженный еще в конце 2020 года астероид, является земным троянским объектом. Это уже второй троянский астероид, который двигается по той же орбите вокруг Солнца, что и Земля. Его диаметр примерно 550 метров и к нему смогут полететь люди для исследования, сообщает Daily Mail.

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Троянские астероиды, это космические камни, которые находятся на той же орбите вокруг Солнца, что и планета. В основном они летают возле Юпитера, Нептуна и Марса. В 2010 году астрономы обнаружили первый троянский астероид, который назвали 2010 TK7. А 12 декабря 2020 года ученые обнаружили второй подобный объект, который до недавнего времени считался лишь кандидатом в земные троянские астероиды. Теперь же астрономы из Барселонского университета, Испания, официально подтвердили, что 2020 XL5 является вторым троянским астероидом возле Земли.

[ + – ] Астероид 2020 XL5 (обведен кругом) на снимках наземных телескопов Фото: Daily Mail

По словам Тони Сантана-Роса из Барселонского университета, астероид 2020 XL5 будет кружить вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля в течение 4 тысяч лет. Троянские астероиды вращаются в той же плоскости, что и планета, но не могут столкнуться с ней, потому как летят с той же скоростью в космосе.

Ученые говорят, что к астероиду 2020 XL5 можно будет в будущем направить пилотируемую миссию, после того, как начнутся полеты дальше Луны. Астрономы считают, что возле Земли могут летать еще и другие троянские астероиды, которых пока не обнаружили.

[ + – ] Троянские астероиды вращаются в той же плоскости, что и планета, но не могут столкнутся с ней, потому как летят с той же скоростью в космосе Фото: Daily Mail

Астероид 2020 XL5 скорее всего, состоит из углерода, а из главного пояса астероидов его, вероятно, "вытолкнула" гравитация Юпитера, говорит Тони Сантана-Рос.

По словам астрономов, второй земной троянский астероид крупнее, чем 2010 TK7. Последний никогда не подлетит ближе к нашей планете, чем на расстояние, которое в 50 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Поэтому космический камень с названием 2020 XL5 является идеальным астероидом для исследования. К нему можно отправить не только космический аппарат, но и пилотируемую миссию в будущем.

"На этом астероиде даже можно будет оборудовать человеческую космическую базу", — говорят ученые.