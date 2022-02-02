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Землю преследует большой троянский астероид, и люди могут построить на нем базу

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Астероид
Фото: Daily Mail | Группа астрономов подтвердила, что обнаруженный еще в конце 2020 года астероид, является земным троянским объектом

Ученые обнаружили второй "троянский астероид", который вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля. Этот космический камень будет летать рядом с планетой следующие 4 тысячи лет.

Группа астрономов смогла подтвердить, что обнаруженный еще в конце 2020 года астероид, является земным троянским объектом. Это уже второй троянский астероид, который двигается по той же орбите вокруг Солнца, что и Земля. Его диаметр примерно 550 метров и к нему смогут полететь люди для исследования, сообщает Daily Mail.

Троянские астероиды, это космические камни, которые находятся на той же орбите вокруг Солнца, что и планета. В основном они летают возле Юпитера, Нептуна и Марса. В 2010 году астрономы обнаружили первый троянский астероид, который назвали 2010 TK7. А 12 декабря 2020 года ученые обнаружили второй подобный объект, который до недавнего времени считался лишь кандидатом в земные троянские астероиды. Теперь же астрономы из Барселонского университета, Испания, официально подтвердили, что 2020 XL5 является вторым троянским астероидом возле Земли.

Астероид 2020 XL5
Астероид 2020 XL5 (обведен кругом) на снимках наземных телескопов
Фото: Daily Mail

По словам Тони Сантана-Роса из Барселонского университета, астероид 2020 XL5 будет кружить вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля в течение 4 тысяч лет. Троянские астероиды вращаются в той же плоскости, что и планета, но не могут столкнуться с ней, потому как летят с той же скоростью в космосе.

Ученые говорят, что к астероиду 2020 XL5 можно будет в будущем направить пилотируемую миссию, после того, как начнутся полеты дальше Луны. Астрономы считают, что возле Земли могут летать еще и другие троянские астероиды, которых пока не обнаружили.

Троянский астероид, Земля, орбита Земли
Троянские астероиды вращаются в той же плоскости, что и планета, но не могут столкнутся с ней, потому как летят с той же скоростью в космосе
Фото: Daily Mail

Астероид 2020 XL5 скорее всего, состоит из углерода, а из главного пояса астероидов его, вероятно, "вытолкнула" гравитация Юпитера, говорит Тони Сантана-Рос.

По словам астрономов, второй земной троянский астероид крупнее, чем 2010 TK7. Последний никогда не подлетит ближе к нашей планете, чем на расстояние, которое в 50 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Поэтому космический камень с названием 2020 XL5 является идеальным астероидом для исследования. К нему можно отправить не только космический аппарат, но и пилотируемую миссию в будущем.

"На этом астероиде даже можно будет оборудовать человеческую космическую базу", — говорят ученые.