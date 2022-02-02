Землю переслідує великий троянський астероїд і люди можуть побудувати на ньому базу

Вчені виявили другий "троянський астероїд", який обертається навколо Сонця за тією ж орбітою, що і Земля. Цей космічний камінь літатиме поруч із планетою наступні 4 тисячі років.

Група астрономів змогла підтвердити, що виявлений ще наприкінці 2020 року астероїд є земним троянським об'єктом. Це вже другий троянський астероїд, який рухається тією самою орбітою навколо Сонця, що й Земля. Його діаметр приблизно 550 метрів і до нього можуть полетіти люди для дослідження, повідомляє Daily Mail.

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Троянські астероїди, це космічні камені, які знаходяться на тій самій орбіті навколо Сонця, що й планета. Переважно вони літають біля Юпітера, Нептуна та Марса. У 2010 році астрономи виявили перший троянський астероїд, який назвали 2010 рік TK7. А 12 грудня 2020 року вчені виявили другий подібний об'єкт, який донедавна вважався лише кандидатом у земні троянські астероїди. Тепер же астрономи з Барселонського університету, Іспанія, офіційно підтвердили, що 2020 рік XL5 є другим троянським астероїдом біля Землі.

[ + – ] Астероїд 2020 XL5 (обведений колом) на знімках наземних телескопів Фото: Daily Mail

За словами Тоні Сантана-Роса з Барселонського університету, астероїд 2020 XL5 кружлятиме навколо Сонця за тією ж орбітою, що й Земля протягом 4 тисяч років. Троянські астероїди обертаються у тій самій площині, що й планета, але не можуть зіткнутися з нею, бо летять із тією самою швидкістю у космосі.

Вчені кажуть, що до астероїда 2020 XL5 можна буде в майбутньому направити пілотовану місію після того, як почнуться польоти далі Місяця. Астрономи вважають, що біля Землі можуть літати ще й інші троянські астероїди, яких поки що не виявили.

[ + – ] Троянські астероїди обертаються у тій самій площині, що й планета, але не можуть зіткнутися з нею, тому що летять із тією ж швидкістю в космосі Фото: Daily Mail

Астероїд 2020 XL5 швидше за все складається з вуглецю, а з головного поясу астероїдів його, ймовірно, "виштовхнула" гравітація Юпітера, каже Тоні Сантана-Рос.

За словами астрономів, другий земний троянський астероїд більший, ніж 2010 TK7. Останній ніколи не підлетить ближче до нашої планети, ніж на відстань, яка у 50 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Тому космічний камінь під назвою 2020 XL5 є ідеальним астероїдом для дослідження. До нього можна відправити не лише космічний апарат, а й пілотовану місію у майбутньому.

"На цьому астероїді навіть можна буде обладнати людську космічну базу", — кажуть вчені.