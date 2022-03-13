Астероїд згорів в атмосфері через 2 години після виявлення, але за ним летять нові

Наступний астероїд пролетить до нашої планети ближче, ніж Місяць, і за ним можна спостерігати в інтернеті.

Астероїд діаметром 3 метри зіткнувся із Землею в районі Ісландії і згорів в атмосфері лише через дві години після виявлення угорським астрономом Крістіаном Сарнецкі. Проте до нашої планети наближається більша кількість астероїдів, один з яких пролітає до Землі ближче від орбіти Місяця, повідомляє Jerusalem Times.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У силу відносно невеликих розмірів, було малоймовірно, що астероїд під найменуванням EB5 2022 завдасть нашій планеті будь-якої шкоди. Невідомо, чи збереглися від нього залишкові фрагменти в цілості та безпеці.

[ + – ] Появу астероїда в атмосфері помітив астроном Саймон Проуд

Деякі в Ісландії повідомили, що приблизно в цей час чули гуркіт або бачили спалах світла, і Міжнародна метеорна організація зараз шукає свідків, які могли щось бачити.

Але в той час як 2022 EB5 впав на нашу планету, не заподіявши шкоди, у нашому напрямку рухається більше астероїдів — насправді, кілька з них мають пройти сьогодні поблизу Землі.

Вони позначені як 2022 DX2, 2022 DR3, 2018 GY, 2022 ES3 і 2022 EO4, кожен з цих астероїдів дуже малий, його ширина варіюється від 9,6 метрів до 71 метра, і, згідно із системою відстеження астероїдів НАСА, вони пролетять повз планету. Насправді, цілком імовірно, що дехто вже зробив це найближчим часом.

Однак, один з них, 2022 ES3, підійде набагато ближче за інших, пролетівши повз Землю на відстані близько 334 000 кілометрів — усе ще далеко, але все ж таки ближче до Землі, ніж Місяць. Наразі він повинен пролетіти повз Землю десь цього вечора, і пряма трансляція його прольоту буде доступна онлайн, починаючи з 20:30.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені виявили астероїд, у якого є одразу три супутники. А на карликовій планеті Церера в поясі астероїдів знайшли натяк на присутність життя.