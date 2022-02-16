Учені знайшли натяк на життя в найнесподіванішому місці Сонячної системи

На карликовій планеті Церера, яка розташована в поясі астероїдів, глибоко під поверхнею можуть бути сольові розчини, які, можливо, сприяли виникненню життя в підземних океанах планети.

Група американських учених припускає, що незабаром після утворення Церери внутрішнє тепло змусило каміння в її мантії виділяти воду, солі й інші сполуки. Ці зміни залишили пори в навколишній породі, які заповнилися рідиною, що виділилася. А потім ці сольові розчини могли прорватися в рідкий підповерхневий океан і сприяти появі мікробного життя, повідомляє Inverse.

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У ході дослідження вчені створили модель еволюції Церери, яка показує, що відбувалося з гірськими породами та льодом, із яких складається карликова планета, коли вона нагрівалася й охолоджувалась протягом 4,5 мільярда років із моменту утворення.

Моделювання показало, деякі породи в мантії, такі як серпентин і карбонатні мінерали, змінюються при нагріванні. Такий самий процес, що створює метаморфічні породи, відбувається й на Землі. Під час хімічних змін гірські породи виділяли такі сполуки як вода та набір солей.

Ці речовини могли створити пори з соляними розчинами в мантії Церери (водою змішаною з сіллю, а також це можуть бути різні комбінації таких елементів, як калій, сірка, кальцій і кисень). Ця метаморфічна рідина, швидше за все, містить велику кількість натрію, сірки та сполук на основі вуглецю, таких як карбонат, бікарбонат і двоокис вуглецю, а також багато метану.

[ + – ] Церера Фото: wikipedia

"Склад цих соляних розчинів, здається, схожий на такий самий у озерах у Східно-Африканській рифтовій долині в Кенії, де існують мікробні спільноти", — говорить геофізик Мохіт Дасвані з Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами вчених, деякі з цих метаморфічних рідин прорвалися через дно підповерхневого океану на Церері та спричинили хімічні реакції, які могли створити життя.

Моделювання, засноване на даних космічного апарату Dawn, показує, що на початку своєї еволюції на Церері з'явилася щільна кам'яниста мантія та кора, наповнена льодом. Льоди танули, з часом вода збиралася в підземних океанах.

Поки що припущення вчених є лише гіпотезою. Має бути ще багато досліджень, у тому числі й за допомогою нових космічних апаратів, щоб з'ясувати, де саме розташований підповерхневий океан, а також де розміщені резервуари із сольовими розчинами.