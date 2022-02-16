Ученые нашли намек на жизнь в самом неожиданном месте Солнечной системы

На карликовой планете Церера, которая находится в поясе астероидов, глубоко под поверхностью могут быть солевые растворы, которые возможно способствовали возникновению жизни в подземных океанах планеты.

Группа американских ученых предполагает, что вскоре после образования Цереры внутреннее тепло заставило камни в ее мантии выделять воду, соли и другие соединения. Эти изменения оставили поры в окружающей породе, которые заполнились выделившейся жидкостью. А потом эти солевые растворы могли прорваться в подповерхностный жидкий океан и способствовать появлению микробной жизни, сообщает Inverse.

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В ходе исследования ученые создали модель эволюции Цереры, которая показывает, что происходило с горными породами и льдом, из которых состоит карликовая планета, когда она нагревалась и охлаждалась в течение 4,5 миллиардов лет с момента образования.

Моделирование показало, что некоторые породы в мантии, такие как серпентин и карбонатные минералы, изменяются при нагревании. Такой же процесс, который создает метаморфические породы происходит и на Земле. Во время химических изменений горные породы выделяли такие соединения, как вода и набор солей.

Эти вещества могли создать поры с соляными растворами в мантии Цереры (водой, смешанной с солью, а также это могут быть различные комбинации таких элементов, как калий, сера, кальций и кислород). Эта метаморфическая жидкость скорее всего содержит большое количество натрия, серы и соединений на основе углерода, таких как карбонат, бикарбонат и двуокись углерода, а также много метана.

[ + – ] Церера Фото: wikipedia

"Состав этих соляных растворов, кажется, похож на такой же в озерах в Восточно-Африканской рифтовой долине в Кении, где существуют микробные сообщества", — говорит геофизик Мохит Дасвани из Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам ученых, некоторые из этих метаморфических жидкостей прорвались через дно подповерхностного океана на Церере и вызвали химические реакции, которые могли создать жизнь.

Моделирование, которое основано на данных космического аппарата Dawn, показывает, что в начале своей эволюции на Церере появилась плотная каменистая мантия и кора, наполненная льдом. Льды таяли со временем вода собиралась в подземных океанах.

Пока что предположения ученых являются всего лишь гипотезой. Предстоит еще много исследований, в том числе и с помощью новых космических аппаратов, чтобы выяснить где именно находится подповерхностный океан, а также где размещены резервуары с солевыми растворами.