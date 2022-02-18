Гучна компанія на орбіті. Учені вперше знайшли астероїд із трьома супутниками

Ним виявився (130) Електра, відкритий ще в 1873 році. Як з'ясувалося, його супроводжує найбільша "компанія", яку будь-коли помічали в астероїдів.

У процесі свого нового дослідження експерти з'ясували, що астероїд (130) Електро має три місяці, а не два, як вважалося раніше. Причому це перший "четверний" астероїд у нашій Сонячній системі, пише IFLS.

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(130) Електра — астероїд головного поясу. Незважаючи на те, що його діаметр складає всього 200 км, астрономи все одно змогли його помітити ще в 1873 році й з тих пір він відстежується.

Його перший супутник S/2003 (130) I був відкритий у 2003 році, але це ніяк не здивувало вчених, оскільки астероїди зазвичай мають місяць. Другий супутник S/2014 (130) 1 було виявлено у 2014 році. Однак, оскільки дев'ять років тому було доведено, що трохи більший астероїд Сільвія має два місяці, це відкриття також не було особливо примітним.

Тепер команда під керівництвом доктора Ентоні Бердеу з Національного інституту астрономічних досліджень Таїланду провела повторний аналіз даних та оголосила про наявність S/2014 (130) 2 — третього місяця.

[ + – ] Усі три місяці Електри обертаються поблизу свого батьківського тіла, а орбіти двох навіть перетинаються.

Діаметр першого супутника становить приблизно 6 км й обертається навколо Електри на відстані майже 1 300 км. Другий і третій супутники за розміром схожі одне на одного — 2 та 1,6 км завширшки відповідно.

Причина, через яку S/2014 (130) 1 було виявлено відразу, тоді як для відкриття S/2014 (130) 2 знадобилося ще сім років, полягає в тому, що остання знахідка обертається по орбіті ближче до Електри, здебільшого всього у 344 км. Будучи в 15 000 разів слабкішим, його світло легко втрачається в яскравому світінні Електри.

S/2014 (130) 2 знаходиться так близько до Електри, що нерівності форми батьківського тіла (Електра занадто мала, щоб бути круглою) спотворюють її і так досить ексцентричну орбіту. Варто зазначити, що орбіти двох внутрішніх місяців перетинаються.

Деякі супутники астероїдів утворюються в процесі зіткнень, коли від батьківського тіла відривається шматок, який не встигає піти досить далеко, щоб уникнути його гравітації. Швидше за все, така сама ситуація була з двома місяцями Електри, які мають схожі спектри, а значить і склад, із самою Електрою. Аналогічний аналіз ще належить провести щодо S/2014 (130)2.

Нагадаємо, що в процесі іншого нещодавнього дослідження астрономи знайшли другий "троянський астероїд". Цей космічний об'єкт літатиме поруч із Землею наступні 4 тисячі років.