Шумная компания на орбите. Ученые впервые нашли астероид с тремя спутниками

Им оказался (130) Электра, открытый еще в 1873 году. Как выяснилось, его сопровождает самая большая "компания", какую когда-либо замечали у астероидов.

В ходе своего нового исследования эксперты выяснили, что астероид (130) Электра имеет три луны, а не две, как считалось ранее. Причем это первый "четверной" астероид в нашей Солнечной системе, пишет IFLS.

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(130) Электра — астероид главного пояса. Несмотря на то, что его диаметр составляет всего 200 км, астрономы все равно смогли его заметить еще в 1873 году и с тех пор он отслеживается.

Его первый спутник S/2003 (130) I был открыт в 2003 году, но это никак не удивило ученых, поскольку у астероидов обычно есть луна. Второй спутник S/2014 (130) 1 был обнаружен в 2014 году. Однако, поскольку девятью годами ранее было доказано, что чуть более крупный астероид Сильвия имеет две луны, это открытие также не было особенно примечательным.

Теперь же команда под руководством доктора Энтони Бердеу из Национального института астрономических исследований Таиланда провела повторный анализ данных и объявила о наличии S/2014 (130) 2 — третьей луны.

[ + – ] Все три луны Электры вращаются вблизи своего родительского тела, а орбиты двух из них даже пересекаются

Диаметр первого спутника составляет около 6 км и вращается вокруг Электры на расстоянии около 1300 км. Второй и третий спутники по размеру похожи друг на друга — 2 и 1,6 км в ширину соответственно.

Причина, по которой S/2014 (130) 1 был обнаружен сразу, в то время как для открытия S/2014 (130) 2 потребовалось еще семь лет, заключается в том, что последняя находка вращается по орбите ближе к Электре, в среднем всего в 344 км. Будучи в 15 000 раз слабее, его свет легко теряется в ярком свечении Электры.

S/2014 (130) 2 находится так близко к Электре, что неровности формы родительского тела (Электра слишком мала, чтобы быть круглой) искажают ее и без того довольно эксцентричную орбиту. Примечательно, что орбиты двух внутренних лун пересекаются.

Некоторые спутники астероидов образуются при столкновениях, когда от родительского тела отрывается кусок, который не успевает удалиться достаточно далеко, чтобы избежать его гравитации. Скорее всего, такая же ситуация была с двумя лунами Электры, которые имеют схожие спектры, а значит и состав, с самой Электрой. Аналогичный анализ еще предстоит провести в отношении S/2014 (130)2.

Напомним, что в ходе другого недавнего исследования астрономы нашли второй "троянский астероид". Этот космический объект будет летать рядом с Землей следующие 4 тысячи лет.