Астероид сгорел в атмосфере через 2 часа после обнаружения, но за ним летят новые

Следующий астероид пролетит к нашей планете ближе, чем находится Луна, и за ним будет можно наблюдать в интернете.

Астероид диаметром 3 метра столкнулся с Землей в районе Исландии и сгорел в атмосфере всего через два часа после обнаружения венгерским астрономом Кристианом Сарнецки. Однако к нашей планете приближается большее количество астероидов, один из которых пролетает к Земле ближе орбиты Луны, сообщает Jerusalem Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

В силу относительно небольших размеров, было маловероятно, что астероид под наименованием 2022 EB5 причинит нашей планете какой-либо ущерб. Неизвестно, сохранились ли от него какие-либо остаточные фрагменты в целости и сохранности.

[ + – ] Появление астероида в атмосфере заметил астроном Саймон Проуд

Некоторые в Исландии сообщили, что примерно в это время слышали грохот или видели вспышку света, и Международная метеорная организация в настоящее время ищет свидетелей, которые могли что-либо видеть.

Но в то время как 2022 EB5 упал на нашу планету, не причинив вреда, в нашем направлении движется больше астероидов — на самом деле, несколько из них должны пройти сегодня вблизи Земли.

Они обозначены как 2022 DX2, 2022 DR3, 2018 GY, 2022 ES3 и 2022 EO4, каждый из этих астероидов очень мал, его ширина варьируется от 9,6 метра до 71 метра, и, согласно системе отслеживания астероидов НАСА, они, вероятно, безопасно пролетят мимо планеты. на самом деле, вполне вероятно, что некоторые уже проделали это в ближайшее время.

Однако один из них, 2022 ES3, подойдет гораздо ближе остальных, пролетев мимо Земли на расстоянии около 334 000 километров — все еще далеко, но все же ближе к Земле, чем Луна. В настоящее время он должен пролететь мимо Земли где-то этим вечером, и прямая трансляция его пролета будет доступна онлайн, начиная с 20:30.

Ранее Фокус сообщал, что ученые обнаружили астероид, у которого есть сразу три спутника. А на карликовой планете Церера в поясе астероидов был найден намек на присутствие жизни.