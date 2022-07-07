Зсув і масивний кратер. Камінь, менший за футбольний м'яч, влаштував хаос на астероїді Бенну

Після падіння на астероїд крихітного метеорита діаметром 50 см утворився величезний кратер діаметром 70 м.

Нове дослідження великого навколоземного астероїда Бенну показало, що він має набагато меншу міцність поверхні, ніж раніше. Завдяки цьому відкриттю вчені можуть краще зрозуміти внутрішній устрій астероїдів, які не є щільними шматками каменю, а складаються з купи уламків, повідомляє Space.

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Учені з Університету Джона Гопкінса в США використовували знімки космічного апарату OSIRIS-REx, який узяв зразки з астероїда Бенну та зараз летить до Землі, щоб вивчити властивості його поверхні.

Дослідження показало, що в астероїд із приблизним діаметром 490 метрів врізався невеликий метеорит діаметром не більше 50 см. У результаті падіння утворився величезний кратер діаметром 70 метрів, а також з'явився зсув на поверхні астероїда.

[ + – ] Дослідження показало, що в астероїд із приблизним діаметром 490 метрів врізався невеликий метеорит діаметром не більше 50 см. Унаслідок падіння утворився величезний кратер діаметром 70 метрів, а також з'явився зсув на поверхні астероїда Фото: NASA

Результати нового дослідження дають краще уявлення вченим про те, що відбувається з поверхнею таких астероїдів, як Бенну, які не є щільними об'єктами, а складаються з кам'яних уламків і пилу, що утримуються гравітацією.

"Маленький метеорит врізався в поверхню Бенну зі швидкістю від 5 до 20 км/с. У результаті утворився кратер, але ми очікували, що більша частина речовини полетить у космос, але вона повернулася назад, і утворився зсув на поверхні астероїда", — каже Марк Перрі з Університету Джона Гопкінса.

[ + – ] Результати нового дослідження дають краще уявлення вченим про те, що відбувається з поверхнею таких астероїдів, як Бенну, які не є щільними об'єктами, а складаються з кам'яних уламків і пилу, що утримуються гравітацією Фото: NASA

За словами вчених, утворення зсуву свідчить про те, що поверхня астероїда Бенну менш міцна та крихкіша, ніж вважалося раніше.

"Виявляється, речовину на поверхні астероїда дуже легко зруйнувати навіть ударом такого маленького метеорита", — говорить Перрі.

У межах минулого дослідження вчені з'ясували, що на поверхні Бенну є ступінчасті структури, так звані тераси, які могли виникнути лише в тому випадку, якщо поверхня астероїда дуже розсипчаста. Згідно з новими результатами дослідження, поверхня Бенну менш міцна, ніж у інших більших астероїдів і в Місяця. Вчені вважають, що ця міцність нижча приблизно в 10 тисяч разів.

"Те, що нам вдалося вивчити результати зіткнення маленького об'єкта з астероїдом Бенну, має найважливіше значення для кращого розуміння еволюції, складу та структури астероїдів, які складаються з уламків. Чим більше ми знаємо про них, тим більше шансів зрозуміти, яку вони відіграли роль у формуванні Сонячної системи", — каже Перрі.

Фокус уже писав про те, що під час дослідження астероїда апарат OSIRIS-REx порушував цілісність поверхні Бенну.

Сам же космічний апарат зі зразками породи на борту зараз летить до Землі й доставить добуті проби вченим у вересні 2023 року. Але після цього місію апарату не буде закінчено. Згідно з планом NASA, його відправлять на вивчення іншого відомого астероїда Апофіс, який може теоретично загрожувати Землі.

Астероїд Бенну належить до класу навколоземних астероїдів, що називається Аполлонами. Його відкрили у 2013 році та назвали на честь божества зі Стародавнього Єгипту. Згідно з заявою NASA, ймовірність того, що астероїд Бенну зіткнеться із Землею, мізерно мала. Наприклад, подібне зіткнення може статися 2182 року з ймовірністю 0,04%.