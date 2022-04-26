NASA продовжує місію OSIRIS-REx, щоб апарат вивчив астероїд Апофіс, який летить до Землі

За прогнозами, астероїд Апофіс пролетить над Землею на відстані понад 30 тисяч кілометрів у 2029 році.

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Космічний апарат OSIRIS-REx завершив свою місію вивчення астероїда Бенну і зараз летить до Землі, щоб доставити вченим зразки породи, взяті на космічному камені. Але в NASA вирішили, що після доставлення матеріалу апарат відправиться вивчати астероїд Апофіс, який, як вважали раніше, може впасти на Землю, повідомляє New Atlas.

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У NASA ще 9 років тому спростували можливість зіткнення астероїда Апофіс із Землею у 2029 році. І це навіть попри те, що від нашої планети він буде неймовірно близько — на відстані 31 тисячі км. І навіть наближення астероїда, діаметром 325 метрів, до Землі у 2036 також несе дуже малоймовірну небезпеку для планети.

А проте астероїд Апофіс є великим науковим інтересом для NASA. Вчені хочуть дізнатися, з чого складається астероїд, а також які властивості він має. Наприклад, вчені хочуть з'ясувати, як гравітація Землі впливає астероїд під час його прольоту. Існує теорія, що на Апофісі можуть відбуватися зсуви поверхневої породи під дією гравітації нашої планети.

Місія OSIRIS-REx

Космічний апарат OSIRIS-REx з 2018 року вивчав астероїд Бенну. Після чого взяв проби породи з його поверхні та у травні 2021 року відправився до Землі. Він має прилетіти назад у вересні 2023 року. Коли апарат прилетить до Землі, він скине капсулу зі зразками породи з астероїда Бенну, яка на парашуті приземлиться в штаті Юта, США.

Спочатку в NASA планували завершити роботу OSIRIS-REx, відправивши його обертатися навколо Сонця десь між Венерою та Меркурієм. Але в космічному агентстві вирішили продовжити його місію, адже в нього ще достатньо палива, і направити вивчати астероїд Апофіс. Через зміну мети дослідження тепер апарат називатиметься OSIRIS-APEX.

Апофіс — астероїд, який міг впасти на землю

"Апофіс — це один із найвідоміших астероїдів, які колись загрожували Землі. Його виявили ще у 2004 році й вважали, що він може впасти на Землю у 2029 році. Але у 2013-му вчені з'ясували, що він, хоч і буде дуже близько до нашої планети, все ж таки не є для неї небезпекою", — говорить Дені Делла Джустіна з Університету штату Аризона.

[ + – ] Астероїд Апофіс, як вважали вчені раніше, міг впасти на Землю у 2029 році Фото: trump-elections

Щодо початку нової місії, то космічний апарат почне політ до Апофісу через 30 днів після того, як відправить капсулу зі зразками з Бенну на Землю. OSIRIS-APEX півтора року вивчатиме Апофіс, але не братиме проби породи, а лише оголить поверхню астероїда за допомогою своїх двигунів, щоб вчені могли дізнатися більше про його внутрішній склад та властивості.

А якби астероїд Апофіс зіткнувся з нашою планетою?

З огляду на те, що астероїд Апофіс був гіпотетичною небезпекою для Землі, варто згадати, що у NASA провели необхідні розрахунки, які показали наслідки падіння космічного каменю на нашу планету.

Вчені з'ясували, що внаслідок удару потужністю 1000-1200 мегатонн у тротиловому еквіваленті, астероїд створив би кратер діаметром приблизно 6 км. А руйнування спіткали б тисячі квадратних кілометрів площі навколо місця удару. Для порівняння, під час падіння Тунгуського метеорита виділилася енергія потужністю до 40 мегатонн. А атомна бомба, яку скинули американці на Хіросіму, призвела до викиду енергії "всього" від 13 до 18 кілотонн.