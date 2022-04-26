NASA продлевает миссию OSIRIS-REx, чтобы аппарат изучил летящий к Земле астероид Апофис

По прогнозам, астероид Апофис пролетит над Землей на расстоянии более 30 тысяч км в 2029 году.

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Космический аппарат OSIRIS-REx завершил свою миссию по изучение астероида Бенну и сейчас летит к Земле, чтобы доставить ученым образцы породы, взятые на космическом камне. Но в NASA решили, что после доставки материала, аппарат отправится изучать астероид Апофис, который, как считалось раньше, может упасть на Землю, сообщает New Atlas.

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В NASA еще 9 лет назад опровергли возможность столкновения астероида Апофис с Землей в 2029 году. И это даже несмотря на то, что от нашей планеты он будет находиться невероятно близко – на расстоянии в 31 тысячу км. И даже приближение астероида, диаметром 325 метров, к Земле в 2036 году также несет очень маловероятную опасность для планеты.

Тем не менее астероид Апофис представляет большой научный интерес для NASA. Ученые хотят узнать из чего состоит астероид, а также какими свойствами он обладает. Например, ученые хотят выяснить, как гравитация Земли влияет на астероид во время его пролета. Существует теория, что на Апофисе могут происходить смещения поверхностной породы под действием гравитации нашей планеты.

Миссия OSIRIS-REx

Космический аппарат OSIRIS-REx с 2018 года изучал астероид Бенну. После чего взял пробы породы с его поверхности и в мае 2021 года отправился к Земле. Он должен прилететь обратно в сентябре 2023 года. Когда аппарат прилетит к Земли, то он сбросит капсулу с образцами породы с астероида Бенну, которая на парашюте приземлится в штате Юта, США.

Изначально в NASA планировали завершить работу OSIRIS-REx отправив его вращаться вокруг Солнца где-то между Венерой и Меркурием. Но в космическом агентстве решили продлить его миссию, ведь у него еще достаточно топлива, и направить изучать астероид Апофис. В связи со сменой цели исследования, теперь аппарат будет называться OSIRIS-APEX.

Апофис — астероид, который мог упасть на Землю

"Апофис — это один из самых известных астероидов, которые когда-либо угрожали Земле. Его обнаружили еще в 2004 году и считалось, что он может упасть на Землю в 2029 году. Но в 2013-м ученые выяснили, что он, хотя и будет очень близко к нашей планете, все же не представляет для нее опасности", — говорит Дэни Делла Джустина из Университета штата Аризона.

[ + – ] Астероид Апофис, как считали ученые ранее, мог упасть на Землю в 2029 году Фото: BBC

Что касается начала новой миссии, то космический аппарат начнет полет к Апофису через 30 дней после того, как отправит капсулу с образцами с Бенну на Землю. OSIRIS-APEX будет полтора года изучать Апофис, но брать пробы породы не будет, а только обнажит поверхность астероида с помощью своих двигателей, чтобы ученые могли узнать больше о его внутреннем составе и свойствах.

А что если бы астероид Апофис столкнулся с нашей планетой?

Учитывая, что астероид Апофис представлял гипотетическую опасность для Земли, стоит вспомнить, что в NASA провели необходимые расчеты, которые показали последствия падения космического камня на нашу планету.

Ученые выяснили, что в результате удара мощностью 1000-1200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, астероид создал бы кратер диаметром примерно 6 км. А разрушения постигли бы тысячи квадратных километров площади вокруг места удара. Для сравнения, при падении Тунгусского метеорита выделилась энергия мощностью до 40 мегатонн. А атомная бомба, которую сбросили американцы на Хиросиму, привела к выбросу энергии "всего" от 13 до 18 килотонн.