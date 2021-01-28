NASA назвало дату, когда зонд OSIRIS-REx вернется с образцами астероида Бенну

Космический аппарат сделает прощальный облет астероида и отправится в 2-летнее путешествие на Землю.

NASA установило график вылета и возвращения своего космического аппарата OSIRIS-REx, который доставит на Землю ценные образцы с астероида Бенну. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, человечество добилось феноменальных успехов в понимании того, как образовалась наша Солнечная система, однако большая часть этого процесса остается неизвестной.

Один из методов, с помощью которого ученые надеются пролить свет на вопрос, заключается в астероидах, вращающихся вокруг Солнца. Астероиды по сути представляют из себя куски остаточного материала, относящегося к периоду формирования планет.

Если доставить на Землю образцы древнего материала и проанализировать их в лаборатории, ученые вероятно, смогут найти ответы на то, как сформировалась Солнечная система.

8 сентября 2016 года NASA запустило космический корабль OSIRIS-REx, перед которым стояла амбициозная миссия – отыскать блуждающий астероид Бенну и взять его образец.

По оценкам ученых, в течение миллиардов лет Бенну находился на одной и той же орбите, предположительно, сформировавшись за первые 10 млн лет существования Солнечной системы.

20 октября 2020 года OSIRIS-REx успешно спустился на поверхность Бенну и взял образцы из скалистой поверхности астероида. NASA считает, что зонд мог собрать более 60 г обломков, как и планировалось.

В недавнем же заявлении NASA раскрыло сроки возвращения OSIRIS-REx. Космический аппарат должен покинуть Бенну 10 мая 2021 года. Затем он проведет в межпланетном пространстве около 2 лет и 3 месяцев и наконец, встретится с Землей, отсоединив капсулу с образцами.

"Покидая Бенну в мае, мы попадаем в "золотую середину", когда маневр вылета потребует наименьшее количество топлива на борту космического корабля. Тем не менее, с изменением скорости на более 265 м/с, это будет крупнейший маневр, проведенный OSIRIS-REx с момента подхода к Бенну в октябре 2018 года", – говорит заместитель руководителя проекта OSIRIS-REx в Центре космических полетов имени Годдарда NASA Майкл Моро.

Перед тем как покинуть Бенну, OSIRIS-REx совершит последний облет Бенну с близкого расстояния, во время которого зонд сделает снимок места, откуда были взяты пробы. Ученые хотят увидеть, как приземления изменило поверхность астероида.