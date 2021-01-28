NASA назвало дату, коли зонд OSIRIS-REx повернеться зі зразками астероїда Бенну

Космічний апарат зробить прощальний обліт астероїда і відправиться в 2-літню подорож на Землю.

NASA встановило графік вильоту і повернення свого космічного апарату OSIRIS-REx, що доставить на Землю цінні зразки з астероїда Бенну. Про це повідомляє New Atlas.

За словами вчених, людство домоглося феноменальних успіхів у розумінні того, як утворилася наша Сонячна система, однак більша частина цього процесу залишається невідомою.

Один з методів, за допомогою якого вчені сподіваються пролити світло на питання, полягає в астероїдах, що обертаються навколо Сонця. Астероїди, по суті, являють собою шматки залишкового матеріалу, що відноситься до періоду формування планет.

Якщо доставити на Землю зразки стародавнього матеріалу і проаналізувати їх у лабораторії, учені, ймовірно, зможуть знайти відповіді на те, як сформувалася Сонячна система.

8 вересня 2016 року NASA запустило космічний корабель OSIRIS-REx, перед яким стояла амбітна місія — знайти блукаючий астероїд Бенну і взяти його зразок.

За оцінками вчених, протягом мільярдів років Бенну перебував на одній і тій же орбіті, імовірно, сформувавшись за перші 10 млн років існування Сонячної системи.

20 жовтня 2020 року OSIRIS-REx успішно спустився на поверхню Бенну і взяв зразки зі скелястої поверхні астероїда. NASA вважає, що зонд міг зібрати понад 60 г уламків, як і планувалося.

У недавній заяві NASA розкрило терміни повернення OSIRIS-REx. Космічний апарат повинен покинути Бенну 10 травня 2021 року. Потім він проведе в міжпланетному просторі близько 2 років і 3 місяців і нарешті, зустрінеться із Землею, від'єднавши капсулу зі зразками.

"Залишаючи Бенну у травні, ми потрапляємо в "золоту середину", коли маневр вильоту потребує найменшу кількість палива на борту космічного корабля. Проте, зі зміною швидкості на понад 265 м/с, це буде найбільший маневр, проведений OSIRIS-REx з моменту підходу до Бенну в жовтні 2018 року", — говорить заступник керівника проєкту OSIRIS-REx у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA Майкл Моро.

Перед тим як покинути Бенну, OSIRIS-REx зробить останній обліт Бенну з близької відстані, під час якого зонд зробить знімок місця, звідки були взяті проби. Учені хочуть побачити, як приземлення змінило поверхню астероїда.