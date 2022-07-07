Оползень и массивный кратер. Камень меньше футбольного мяча устроил хаос на астероиде Бенну

После падения на астероид крошечного метеорита диаметром 50 см, образовался огромный кратер диаметром 70 м.

Новое исследование большого околоземного астероида Бенну показало, что он имеет намного меньшую прочность поверхности, чем считалось раньше. Благодаря этому открытию ученые могут лучше понять внутренне устройство астероидов, которые не являются плотными кусками камня, а состоят из груды обломков, сообщает Space.

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Ученые из Университета Джона Хопкинса, США, использовали снимки космического аппарат OSIRIS-REx, который взял образцы с астероида Бенну и сейчас летит к Земле, чтобы изучить свойства его поверхности.

Исследование показало, что в астероид с примерным диаметром примерно 490 метров врезался небольшой метеорит диаметром не больше 50 см. В результате падения образовался огромный кратер диаметром 70 метров, а также появился оползень на поверхности астероида.

[ + – ] Исследование показало, что в астероид с примерным диаметром примерно 490 метров врезался небольшой метеорит диаметром не больше 50 см. В результате падения образовался огромный кратер диаметром 70 метров, а также появился оползень на поверхности астероида Фото: NASA

Результаты нового исследования дают лучшее представление ученым о том, что происходит с поверхностью таких астероидов, как Бенну, которые не являются плотными объектами, а состоят из каменных обломков и пыли, удерживаемых гравитацией.

"Маленький метеорит врезался в поверхность Бенну со скоростью от 5 до 20 км/с. В результате образовался кратер, но мы ожидали, что большая часть вещества улетит в космос, но она вернулась обратно и образовался оползень на поверхности астероида", — говорит Марк Перри из Университета Джона Хопкинса.

[ + – ] Результаты нового исследования дают лучшее представление ученым о том, что происходит с поверхностью таких астероидов, как Бенну, которые не являются плотными объектами, а состоят из каменных обломков и пыли, удерживаемых гравитацией Фото: NASA

По словам ученых, образование оползня говорит о том, что поверхность астероида Бенну менее прочная и более рыхлая, чем считалось раньше.

"Оказывается вещество на поверхности астероида очень легко разрушить, даже от удара такого маленького метеорита", — говорит Перри.

В рамках прошлого исследования ученые выяснили, что на поверхности Бенну имеются ступенчатые структуры, так называемые террасы, которые могли возникнуть только в том случае, если поверхность астероида очень рыхлая. Согласно новым результатам исследования, поверхность Бенну менее прочная, чем у других более крупных астероидов и у Луны. Ученые считают, что эта прочность ниже примерно в 10 тысяч раз.

"То, что нам удалось изучить результаты столкновения маленького объекта с астероидом Бенну имеет важнейшее значение для лучшего понимания эволюции, состава и структуры астероидов, которые состоят из обломков. Чем больше мы знаем о них, тем больше шансов понять, какую они сыграли роль в формировании Солнечной системы", — говорит Перри.

Фокус уже писал о том, что во время исследования астероида, аппарат OSIRIS-REx уже нарушал целостность поверхности Бенну.

Сам же космический аппарат с образцами породы на борту сейчас летит к Земле и доставит добытые пробы ученым в сентябре 2023 года. Но после этого миссия аппарата не будет закончена. Согласно плану NASA, его отправят на изучение другого известного астероида Апофис, который может теоретически угрожать Земле.

Астероид Бенну принадлежит к классу околоземных астероидов, который называется Аполлоны. Его открыли в 2013 году и назвали в честь божества из Древнего Египта. Согласно заявлению NASA вероятность того, что астероид Бенну столкнется с Землей ничтожно мала. Например, подобное столкновение может произойти в 2182 году с вероятностью 0,04%.