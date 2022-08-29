Прямо за курсом. Астероїд Дідим перебуває в потрібному місці для зіткнення з апаратом NASA

NASA випробує свою технологію зі зміни орбіти астероїдів, і поки все йде за планом.

Нещодавні спостереження вчених за допомогою наземних телескопів вказують на те, що астроїд Дідим і його супутник Діморф перебувають у правильному положенні та що космічний апарат DART зможе завдати точного удару по меншому з них, пише Space.

[ + – ] Нещодавні спостереження вчених за допомогою наземних телескопів вказують на те, що астроїд Дідим і його супутник Діморф перебувають у правильному положенні та що космічний апарат DART зможе завдати точного удару по меншому з них Фото: NASA

NASA вперше в історії перевірить працездатність нової технології планетарного захисту від потенційно небезпечних для Землі астероїдів на космічному камені Діморф. Цей астероїд діаметром 170 метрів обертається навколо іншого більшого астероїда діаметром приблизно 390 метрів під назвою Дідим. Космічний апарат DART повинен буде зіткнутися з Діморфом і так змінити його орбіту навколо Дідима. NASA хоче підготуватися до можливого прильоту небезпечного астероїда, який колись летітиме прямо на Землю.

[ + – ] NASA вперше в історії перевірить працездатність нової технології планетарного захисту від потенційно небезпечних для Землі астероїдів на космічному камені Діморф Фото: NASA

Нові розрахунки показують, що навколоземні астероїди Дідим і Діморф, які не загрожують Землі, наблизяться до нашої планети на максимально близьку відстань у вересні цього року. Вони перебуватимуть у потрібній точці космосу на відстані 10,8 млн км від нашої планети, щоб 26 вересня апарат DART зміг врізатися в астероїд Діморф.

[ + – ] Модель астероїдів Діморф і Дідим Фото: NASA

За словами Енді Рівкіна з Університету Джонса Гопкінса, що в США, точний розрахунок початкової орбіти астероїда необхідний не лише для правильного удару по ньому. Після того, як орбіта астероїда зміниться, вчені знову проведуть необхідні обчислення, щоб зрозуміти, наскільки сильно змінилася орбіта космічного каменя після удару.

За словами вчених, щоб усе пішло за планом, потрібні точні розрахунки, які потім можна буде використовувати в подібних проєктах у майбутньому. Крім того, що апарат DART повинен змінити орбіту астероїда Діморф, учені хочуть також отримати дані про те, з чого він складається та які має хімічні характеристики.

Фокус уже писав про запуск космічного апарату DART, який відбувся 24 листопада 2021 року. NASA навіть вело пряму трансляцію цієї події.

Наприкінці минулого року, як уже писав Фокус, космічний апарат на шляху до астероїда Діморф зробив дивовижні знімки навколишнього космосу.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат DART зробив знімок яскравої зірки Вега. Це найяскравіша зірка в сузір'ї Ліри.

Як уже писав Фокус, швейцарські вчені створили моделювання того, як космічний апарат вріжеться в астероїд, і зробили не дуже позитивні висновки щодо результатів цього експерименту.