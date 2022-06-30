Непередбачувані наслідки. Зіткнення апарату DART з астероїдом може піти не за планом

Нове дослідження показало, що вплив космічного апарату на астероїд Діморф може бути сильнішим, ніж очікували вчені.

Учені створили нове моделювання ударної події, що має призвести до зміни орбіти астероїда Діморфа. Воно показало, що замість того, щоб залишити кратер після зіткнення з астероїдом, космічний апарат DART може повністю деформувати супутник більшого астероїда Дідім, повідомляє Space.

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Космічний апарат NASA під назвою DART зараз летить до системи двох навколоземних астероїдів. Ця система складається з астероїда Дідім діаметром приблизно 800 м, який належить до класу Аполлонів, та його астероїда Діморф, діаметром приблизно 170 метрів, який обертається навколо Дідіма.

[ + – ] Фото астероїдів Дідім і Діморф, зроблена телескопом Аресібо Фото: NASA

Головне завдання апарату DART — продемонструвати можливість рукотворного об'єкта змінити траєкторію польоту астероїда внаслідок зіткнення з ним. NASA так хоче перевірити теорію про те, що за допомогою таких космічних апаратів можна буде врятувати планети від астероїдів, що становлять загрозу, якщо вони летітимуть прямо до Землі.

Космічний апарат DART був виведений у космос у листопаді минулого року на борту ракети Falcon 9 компанії SpaceX і вже у вересні 2022 року має прибути до місця призначення та змінити орбіту астероїда Діморфа.

[ + – ] Головне завдання апарату DART – продемонструвати можливість рукотворного об'єкта змінити траєкторію польоту астероїда внаслідок зіткнення з ним. NASA так хоче перевірити теорію про те, що за допомогою таких космічних апаратів можна буде врятувати планети від астероїдів, які становлять загрозу для Землі, якщо вони летітимуть прямо до нас Фото: NASA

Хоча обидва астероїди не становлять жодної загрози для Землі, вони є ідеальними кандидатами для перевірки концепції відхилення астероїдів від своєї основної траєкторії польоту. Ця місія є першою у своєму роді й у NASA розраховують на її успіх. Згідно з попередніми розрахунками, апарат DART зіткнеться з астероїдом Діморф на швидкості 6,6 км/с або 23760 км/год і залишить після себе ударний кратер.

Але вчені з Бернського університету, Швейцарія, створили нове моделювання майбутньої ударної події, в якій врахували ударні хвилі та процес утворення кратерів. Також учені врахували той факт, що астероїд Діморф може бути не таким цілісним, як передбачається, а може мати більш пухку структуру. Нове моделювання показало, що, внаслідок ударного зіткнення, від астероїда відокремиться набагато більше речовини, яка відлетить у космос, і це призведе до сильнішої зміни траєкторії його польоту, ніж вважалося раніше.

[ + – ] Нове моделювання показало, що, внаслідок ударного зіткнення, від астероїда відокремиться набагато більше речовини, яка відлетить у космос, і це призведе до сильнішої зміни траєкторії його польоту, ніж вважалося раніше Фото: NASA

"Цей астероїд може бути зовсім іншим, ніж ми уявляємо. Наприклад, дані японського космічного апарату "Хаябуса-2", який відвідав астероїд Рюгу, показали, що астероїди можуть мати дуже пухку структуру та можуть бути схожі на купу каміння, яке утримує гравітація. Тому удар апарату DART по астероїду Діморф може призвести до зовсім інших наслідків і може кардинально змінити результат усієї місії", — каже Сабіна Радукан з університету Берна.

Про власне астероїди Дідім і Діморф, а також чому саме їх обрало NASA для тесту нової технології відхилення астероїдів зі своєї орбіти, вже писав Фокус.

Також нагадуємо, що під час польоту апарат DART перевірить працездатність своєї камери DRACO. Тому за допомогою цього приладу для візуалізації апарат надсилав унікальні знімки космосу.

З останніх подібних зображень варто згадати фото однієї з найяскравіших зірок на небі. Це найяскравіша зірка в сузір'ї Ліри і має назву Вега.