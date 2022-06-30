Непредсказуемые последствия. Столкновение аппарата DART с астероидом может пойти не по плану

Новое исследование показало, что влияние космического аппарата на астероид Диморф может быть сильнее, чем ожидали ученые.

Ученые создали новое моделирование ударного события, которое должно привести к изменению орбиты астероида Диморф. Оно показало, что вместо того, чтобы оставить кратер после столкновения с астероидом, космический аппарат DART может полностью деформировать спутник более крупного астероида Дидим, сообщает Space.

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Космический аппарат NASA под названием DART сейчас летит к системе из двух околоземных астероидов. Эта система состоит из астероида Дидим диаметром примерно 800 м, который принадлежит к классу Аполлонов, и его астероида Диморф, диметром примерно 170 метров, который вращается вокруг Дидима.

[ + – ] Фотография астероидов Дидим и Диморф, сделанная телескопом Аресибо Фото: NASA

Главная задача аппарата DART – продемонстрировать возможность рукотворного объекта изменить траекторию полета астероида в результате столкновения с ним. NASA таким образом хочет проверить теорию о том, что с помощью таких космических аппаратов можно будет спасти планеты от представляющих угрозу астероидов, если они будут лететь прямо к Земле.

Космический аппарат DART был выведен в космос в ноябре прошлого года на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX и уже в сентябре 2022 года должен прибыть к месту назначения и изменить орбиту астероида Диморф.

[ + – ] Главная задача аппарата DART – продемонстрировать возможность рукотворного объекта изменить траекторию полета астероида в результате столкновения с ним. NASA таким образом хочет проверить теорию о том, что с помощью таких космических аппаратов можно будет спасти планеты от представляющих угрозу для Земли астероидов, если они будут лететь прямо к нам Фото: NASA

Хотя оба астероида не представляют никакой угрозы для Земли, они являются идеальными кандидатами для проверки концепции отклонения астероидов от своей основной траектории полета. Эта миссия является первой в своем роде и в NASA рассчитывают на ее успех. Согласно предварительным расчетам, аппарат DART столкнется с астероидом Диморф на скорости 6,6 км/с или 23 760 км/ч и оставит после себя ударный кратер.

Но ученые из Бернского университета, Швейцария, создали новое моделирование предстоящего ударного события, в котором учли ударные волны и сам процесс образования кратеров. Также ученые учли тот факт, что астероид Диморф может быть не таким цельным, как предполагается, а может иметь более рыхлую структуру. Новое моделирование показало, что, в результате ударного столкновения, от астероида отделится намного больше вещества, которое улетит в космос, и это приведет к более сильному изменению траектории его полета, чем считалось раньше.

[ + – ] Новое моделирование показало, что, в результате ударного столкновения, от астероида отделиться намного больше вещества, которое улетит в космос, и это приведет к более сильному изменению траектории его полета, чем считалось раньше Фото: NASA

"Этот астероид может быть совсем другим, чем мы представляем. Например, данные японского космического аппарата "Хаябуса-2", который посетил астероид Рюгу, показали, что астероиды могут иметь очень рыхлую структуру и могут быть похожи на груду камней, которые удерживает гравитация. Поэтому удар аппарата DART по астероиду Диморф может привести к совсем другим последствиям и может кардинально изменить исход всей миссии", — говорит Сабина Радукан из Бернского университета.

О самих астероидах Дидим и Диморф, а также почему именно их выбрало NASA для теста новой технологии отклонения астероидов со своей орбиты, уже писал Фокус.

Также напоминаем, что во время полета аппарат DART проводит проверку работоспособности своей камеры DRACO. Поэтому с помощью этого прибора для визуализации аппарат уже присылал уникальные снимки космоса.

Из последних подобных изображений стоит вспомнить фотографию одной из самых ярких звезд на небе. Это самая яркая звезда в созвездии Лиры и она имеет название Вега.