Прямо по курсу. Астероид Дидим находится в нужном месте для столкновения с аппаратом NASA

NASA испытает новую технологию по изменению орбиты астероидов и пока все идет по плану.

Недавние наблюдения ученых с помощью наземных телескопов указывают на то, что астроид Дидим и его спутник Диморф находятся в правильном положении и что космический аппарат DART сможет нанести точный удар по меньшему из них, пишет Space.

[ + – ] Недавние наблюдения ученых с помощью наземных телескопов указывают на то, что астроид Дидим и его спутник Диморф находятся в правильном положении и что космический аппарат DART сможет нанести точный удар по меньшему из них Фото: NASA

NASA впервые в истории проверит работоспособность новой технологии планетарной защиты от потенциально опасных для Земли астероидов на космическом камне Диморф. Этот астероид, диаметром в 170 метров вращается вокруг другого более крупного астероида диаметром примерно 390 метров под названием Дидим. Космический аппарат DART должен будет произвести столкновение с Диморфом и таким образом изменить его орбиту вокруг Дидима. NASA хочет подготовиться к возможному прилету опасного астероида, который когда-нибудь будет лететь прямо на Землю.

[ + – ] NASA впервые в истории проверит работоспособность новой технологии планетарной защиты от потенциально опасных для Земли астероидов на космическом камне Диморф Фото: NASA

Новые расчеты показывают, что околоземные астероиды Дидим и Диморф, которые не угрожают Земле, приблизятся к нашей планете на максимально близкое расстояние в сентябре этого года. Они будут находиться в нужной точке космоса на расстоянии в 10,8 млн км от нашей планеты, чтобы 26 сентября аппарат DART смог врезаться в астероид Диморф.

[ + – ] Модель астероидов Диморф и Дидим Фото: NASA

По словам Энди Ривкина из Университета Джонса Хопкинса, США, точный расчет изначальной орбиты астероида необходим не только для правильного удара по нему. После того, как орбита астероида изменится, ученые снова проведут необходимые вычисления, чтобы понять насколько сильно изменялась орбита космического камня после удара.

По словам ученых, чтобы все пошло по плану нужны точные расчеты, которые потом можно будет использовать в подобных проектах в будущем. Кроме того, что аппарат DART должен изменить орбиту астероида Диморф, ученые хотят также получить данные о том, из чего он состоит и какие он имеет химические характеристики.

Фокус уже писал о запуске космического аппарата DART, который состоялся 24 ноября 2021 года. NASA даже вело прямую трансляцию этого события.

В конце прошлого года, как уже писал Фокус, космический аппарат на пути к астероиду Диморф сделал удивительные снимки окружающего его космоса.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат DART сделал снимок яркой звезды Вега. Это самая яркая звезда в созвездии Лиры.

Как уже писал Фокус, швейцарские ученые создали моделирование того, как космический аппарат врежется в астероид и сделали не очень позитивные выводы касательно результатов данного эксперимента.