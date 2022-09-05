В 27 раз быстрее звука и в 10 раз быстрее пули: к Земле летит потенциально опасный астероид

В NASA предупредили о сближении астероида с Землей уже во вторник, 6 сентября.

По данным NASA к Земле на скорости, которая примерно в 27 раз превышает скорость звука и в 10 раз скорость пули, летит астероид относительно небольшого размера. Он приблизится к нашей планете уже во вторник, 6 сентября, пишет The Jerusalem Post.

По словам экспертов NASA, которые занимаются отслеживанием потенциально опасных для нашей планеты астероидов, космический камень под названием 2022 QC7 относительно небольшой. Его размер ученые определили в диапазоне от 16 до 36 метров и ближе склоняются к последнему значению. Чтобы легче было представить размер космического камня, то подумайте об авиалайнере Boeing 767. Размах крыла этого самолета составляет 48 метров.

Астероид 2022 QC7 летит с огромной скоростью в сторону Земли. Она составляет примерно 9,1 км/с или 32 760 км/час. Для сравнения это примерно в 10 раз быстрее пули и в 27 раз быстрее скорости звука на Земле.

[ + – ] Астероид 2022 QC7 летит с огромной скоростью в сторону Земли. Она составляет примерно 9,1 км/с или 32 760 км/час. Для сравнения это примерно в 10 раз быстрее пули и в 27 раз быстрее скорости звука на Земле Фото: Live Science

В NASA считают, что непосредственной угрозы для нашей планеты этот космический камень не представляет. 6 сентября астероид приблизится к Земле на расстояние в 4,6 млн км. По космическим меркам это не очень далеко, хотя для сравнения стоит вспомнить, что Луна находится на расстоянии в 384 тысячи км от нашей планеты.

По словам ученых, даже если допустить тот факт, что этот астероид упадет на Землю, то это падение не вызовет масштабной катастрофы. В лучшем случае этот камень сильно взорвется при входе в атмосферу, но что касается реального ущерба, то он будет минимальным. Как уже писал Фокус, совсем маленький астероид 2022 EB5, диаметром в 3 метра, в марте этого года все же столкнулся с Землей и не причинил никакого вреда планете.

Настоящую угрозу для нашей планеты, в случае столкновения с Землей представляют астероиды с диаметром в 140 метров и больше. После такого падения выделится энергия эквивалентная тысяче взрывов атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году.

[ + – ] Настоящую угрозу для нашей планеты, в случае столкновения с Землей представляют астероиды с диаметром в 140 метров и больше. После такого падения выделится энергия эквивалентная тысяче взрывов атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году Фото: NASA

В то же время более крупный астероид, такой как Апофис, диаметром от 300 до 400 метров может уничтожить целый континент на Земле. Фокус уже писал о том, что Апофис приблизится к нашей планете в 2029 году, но ученые считают, что боятся нечего.

Еще большую катастрофу может вызвать падение такого астероида как 2001 CB21, который, как уже писал Фокус, в начале марта приближался к нашей планете. Подобный космический камень диаметром в 1,3 км, как у 2001 CB21, может стать причиной настоящего глобального катаклизма.

Пока что в NASA убеждают, что до конца 21 века ни один из известных астероидов не упадет на Землю. Пока что одним из самых опасных астероидов для Земли считается астероид Бенну с размером в 500 метров. Если он упадет на нашу планету, то вызовет масштабную катастрофу, но ученые пока считают, что этого произойти не должно. По крайнем мере, в ближайшем будущем.

[ + – ] Одним из вариантов планетарной защиты от опасных астероидов в NASA считают перспективную технологию изменения их орбиты Фото: NASA

Одним из вариантов планетарной защиты от опасных астероидов в NASA считают перспективную технологию изменения их орбиты. Насколько эта технология работоспособна мы узнаем уже 26 сентября этого года, когда космический аппарат DART изменит траекторию полета астероида Диморф. Подробнее об этой миссии Фокус уже писал.