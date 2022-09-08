Начался обратный отсчет. Аппарат DART сделал первый снимок астероида перед столкновением (фото)

В объектив прибора DRACO на борту аппарата DART попали астероиды Дидим и Диморф.

Космический аппарат NASA под названием DART уже 26 сентября этого года попробует изменить орбиту астероида Диморф, который является спутником большего космического камня под названием Дидим. Хотя этот астероид и не несет угрозы для Земли, все же ученые на нем хотят испытать новую технологию планетарной защиты. Это будет первый случай в истории, когда рукотворный аппарат столкнется с астероидом для изменения его орбиты. И недавно DART получил первое изображение астероида Диморф, который является целью его удара, пишет SciTechDaily.

Космический аппарат DART с помощью прибора DRACO сделал не одно, а целых 243 изображения системы из двух астероидов. Затем ученые составили из этих снимков одно изображение.

Астероид Дидим, вокруг которого вращается астероид Диморф, который должен сместить со своей орбиты космический аппарат, имеет очень вытянутую орбиту. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии от 150 до 340 млн км. Дидим имеет диаметр 800 метров, а его спутник – 150 метров. Диморф делает полный оборот вокруг Дидима за почти 12 часов.

[ + – ] Компьтерная модель внешнего вида астероидов Диморф (слева) и Дидим (справа) Фото: NASA

Снимки астероида Дидим и его спутника космический аппарат сделал с расстояния в 30 млн км и эти объекты все еще очень тусклые. Тем не менее обработка изображений на Земле позволила ученым определить точное местонахождение обоих астероидов.

[ + – ] Снимки астероида Дидим и его спутника космический аппарат сделал с расстояния в 30 млн км и эти объекты все еще очень тусклые. Тем не менее обработка изображений на Земле позволила ученым определить точное местонахождение обоих астероидов Фото: NASA

По словам Елены Адамс из Университета Джона Хопкинса, которая является сотрудником миссии DART, первый набор изображений использовали в качестве проверки методов визуализации космического аппарата.

"Такое же качество изображений можно было получить и с помощью наземных телескопов, но мы может с уверенностью говорить, что прибор DRACO работает правильно и может видеть свою цель. Это важно, ведь возможно придется вносить корректировки в траекторию полета к астероиду Диморф", — говорит Адамс.

Система визуализации на борту DART имеет решающую роль для нанесения точного удара по астероиду Диморф. Ведь ученые будут следить за тем, как аппарат приближается к астероиду для того, чтобы за несколько часов до столкновения на основе этих данных можно было направить аппарат точно к цели. За четыре часа до столкновения с космическим камнем аппарат начнет действовать автономно, без вмешательства с Земли.

[ + – ] Система визуализации на борту DART имеет решающую роль для нанесения точного удара по астероиду Диморф Фото: NASA

В течение следующих чуть более двух недель ученые на Земле будут давать команды DART, чтобы тот совершил несколько маневров по коррекции своего полета. Это даст возможно максимально снизить возможность того, что аппарат не попадет в цель.

Уже за 24 часа до столкновения, то есть 25 сентября, DART должен будет находиться на достаточно близком расстоянии от астероида Диморф, чтобы 26 сентября без помощи с Земли врезаться в космический камень на скорости 7 км/с.

Если все пойдет по плану, и астероид изменит свою орбиту, то NASA сможет использовать эту технологию в будущем, когда Земле будет угрожать тот или иной астероид.

Раньше Фокус уже писал, что астероид Дидим и его спутник Диморф находятся там, где и предполагали ученые. Это значит, что все расчеты верны и миссия приближается к успешному завершению.

Что касается потенциально опасных астероидов, то один из них 6 сентября приблизился к Земле на огромной скорости, как уже писал Фокус.