Зіткнення апарата DART із астероїдом: телескоп "Габбл" показав усі наслідки в деталях (відео)

NASA представило відеоролик, на якому видно, що відбувалося в астероїді Діморф після того, як у нього врізався космічний апарат.

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Ще у вересні минулого року NASA відправило космічний апарат DART до 160-метрового астероїда Діморфа, який обертається навколо більшого в 5 разів астероїда Дідим. Так учені хотіли перевірити ефективність нової технології захисту Землі від потенційно небезпечного космічного каміння. Нещодавно з'явилося одразу чотири нові наукові статті, які підтверджують працездатність цього методу. Водночас NASA опублікувало знімки космічного телескопа "Габбл", які були об'єднані у відеоролик, на якому видно удар по астероїду й найголовніші наслідки зіткнення, пише New Atlas.

[ + – ] Фотографію астероїдів Дідим (зліва вгорі) та його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

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NASA спільно з іншими світовими космічними агенціями постійно стежить за переміщенням у космосі навколоземних астероїдів біля нашої планети. Багато з них становлять велику загрозу для Землі, адже якщо їхня траєкторія зміняться, то вони можуть зіткнутися з планетою. Тому минулого року було успішно реалізовано місію DART, яка дозволила переконатися, що зіткнення з астероїдом космічного апарата призведе до бажаного результату — траєкторія польоту космічного каменя змінилася. Так, як вважають у NASA, у майбутньому можна врятувати Землю від глобальної катастрофи.

[ + – ] Такий вигляд мав астероїд Діморф за 2 хвилини до зіткнення з ним апарата DART Фото: NASA

Для перевірки нової технології планетарного захисту вчені відправили апарат DART до пари астероїдів під назвою Дідим і Діморф. Другий, який у 5 разів менший за розміром, обертається навколо першого каменя у вигляді супутника. Саме його орбіту мав змінити апарат унаслідок удару.

Якщо спочатку вчені очікували, що 12-годинна орбіта астероїда Діморф скоротиться до 11 години 50 хвилин, то результат удару перевищив усі очікування. Виявилося, що астероїд Діморф став робити повний оберт навколо Дідима за 11 годин 28 хв, тобто скорочення орбіти відбулося на цілих 32 хвилини.

У нових наукових статтях підтверджується працездатність нового методу захисту Землі від астероїдів, а також розглядаються подробиці зіткнення, що відбулося, і до чого це призвело. Виявилося, що поверхня астероїда Діморф покрита значно більшою кількістю каменів, ніж очікували вчені. Тому в результаті удару в космос полетіла велика кількість уламків, що додало астероїду додатковий імпульс зміни траєкторії руху. Виходить, що викинуті в космос камені діяли як каталізатор для ще більшого скорочення орбіти Діморфа.

[ + – ] За зіткненням із астероїдом апарата DART і наслідками цієї події стежив космічний телескоп "Габбл" Фото: NASA

За даними "космічної ДТП" уважно спостерігав космічний телескоп "Габбл", який зміг зробити знімки удару по астероїду, а також наслідків цього зіткнення. Зі знімків NASA створило відеоролик, який починається за 1,3 години до зіткнення апарата DART, а на наступному кадрі вже видно систему з двох астероїдів через 2 години після події разом із хмарою викинутого в космос матеріалу.

Приблизно через 17 годин ця хмара під дією гравітації більшого астероїда Дідим і сонячного вітру витяглася в космосі у вигляді довгого хвоста, схожого на хвіст комети. Згодом, як з'ясувалося, цей хвіст розділився на дві частини.

Зіткнення космічного апарата DART із астероїдом Діморф: історія розвитку подій

Апарат DART вагою 550 кг на швидкості 22 500 км/год врізався в астероїд завширшки приблизно 160 метрів 27 вересня минулого року, як уже писав Фокус. Учені одразу ж визнали місію успішною, хоч і продовжили подальші дослідження.

На початку жовтня вчені офіційно заявили про те, що DART успішно виконав поставленої мети й досяг ще кращих результатів, ніж очікувалося. Як було зазначено вище, орбіта космічного каменя скоротилася набагато більше, ніж показували попередні розрахунки. Також тоді вчені вперше повідомили про появу в астероїда Діморфа хвоста з уламків, як уже писав Фокус.

У тому ж місяці астрономи заявили ще про одне несподіване для них відкриття. Виявилося, що початковий "кометний" хвіст астероїда Діморф розділився на дві частини, і це підтверджували нові зображення, як писав Фокус.

У грудні минулого року вчені представили результати нового дослідження, яке показало, що в результаті зіткнення апарата DART і астероїда Діморф у космос було викинуто неймовірно величезну кількість каменів, загальна вага яких склала 900 тонн.

У січні вже цього року нові спостереження за астероїдом Діморф показали, що зіткнення з космічним апаратом призвело до зміни його зовнішнього вигляду, і він схожий на відомі солодощі, як уже писав Фокус.