Столкновение аппарата DART с астероидом: телескоп Хаббл показал все последствия в деталях (видео)

NASA представило видеоролик, на котором видно, что происходило в астероидом Диморф, после того, как в него врезался космический аппарат.

Related video

Еще в сентябре прошлого года NASA отправило космический аппарат DART к 160-метровому астероиду Диморф, который вращается вокруг большего в 5 раз астероида Дидим. Таким образом учены хотели проверить эффективность новой технологии защиты Земли от потенциально опасных космических камней. Недавно появилось сразу четыре новых научных статьи, которые подтверждают работоспособность данного метода. В то же время NASA опубликовало снимки космического телескопа Хаббл, которые были объединены в видеоролик, на котором виден удар по астероиду и самые главные последствия столкновения, пишет New Atlas.

[ + – ] Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NASA совместно с другими мировыми космическими агентствами постоянно следит за перемещением в космосе околоземных астероидов возле нашей планеты. Многие из них представляют большую угрозу для Земли, ведь если их траектория изменятся, то они могут столкнутся с планетой. Поэтому в прошлом году была успешно реализована миссия DART, которая позволила убедиться в том, что столкновение с астероидом космического аппарата приведет к желаемому результату – траектория полета космического камня изменилась. Таким образом, как считают в NASA, в будущем можно спасти Землю от глобальной катастрофы.

[ + – ] Так выглядел астероид Диморф за 2 минуты до столкновения с ним аппарата DART Фото: NASA

Для проверки новой технологии планетарной защиты ученые отправили аппарат DART к паре астероидов под названием Дидим и Диморф. Второй, который в 5 раз меньше по размеру вращается вокруг первого камня в виде спутника. Именно его орбиту должен был изменить аппарат в результате удара.

Если сначала ученые ожидали, что 12-часовая орбита астероида Диморф сократится до 11 часов 50 минут, то результат удара превысил все ожидания. Оказалось, что астероид Диморф стал делать полный оборот вокруг Дидима за 11 часов 28 мину, то есть сокращение орбиты произошло на целых 32 минуты.

В новых научных статьях подтверждается работоспособность нового метода защиты Земли от астероидов, а также рассматриваются подробности произошедшего столкновения и к чему это привело. Оказалось, что поверхность астероида Диморф покрыта гораздо большим количеством камней, чем ожидали ученые. Поэтому в результате удара в космос улетело большое количество обломков, что придало астероиду дополнительный импульс для изменения траектории движения. Получается, что выброшенные в космос камни действовали как катализатор для еще большего сокращения орбиты Диморфа.

[ + – ] За столкновение с астероидом аппарата DART и последствиями этого события следил космический телескоп Хаббл Фото: NASA

За данным "космическим ДТП" внимательно наблюдал космический телескоп Хаббл, который смог сделать снимки удара по астероиду, а также последствий этого столкновения. Их этих снимков NASA создало видеоролик, который начинается за 1,3 часа до столкновения аппарата DART, а на следующем кадре уже видна система из двух астероидов через 2 часа после события вместе с облаком выброшенного в космос материала.

Примерно через 17 часов это облако под действием гравитации более крупного астероида Дидим и солнечного ветра вытянулись в космосе в виде длинного хвоста, похожего на хвост кометы. Позже, как выяснилось, этот хвост разделился на две части.

Столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморф: история развития событий

Аппарат DART весом в 550 кг на скорости в 22 500 км/ч врезался в астероид шириной в примерно 160 метров 27 сентября прошлого года, как уже писал Фокус. Ученые сразу же признали миссию успешной, хотя и продолжили дальнейшие исследования.

В начале октября ученые официально заявили о том, что DART успешно выполнил поставленную цель и добился еще лучших результатов, чем ожидалось. Как уже было сказано выше, орбита космического камня сократилась намного больше, чем показывали предварительные расчеты. Также тогда ученые впервые сообщили о появлении у астероида Диморф хвоста из обломков, как уже писал Фокус.

В том же месяце астрономы заявили еще об одном неожиданном для них открытии. Оказалось, что изначальный "кометный" хвост астероида Диморф разделился на две части и это подтверждали новые изображения, как уже писал Фокус.

В декабре прошлого года ученые представили результаты нового исследования, которое показало, что в результате столкновения аппарата DART и астероида Диморф в космос было выброшено невероятно огромное количество камней, общий вес которых составил целых 900 тонн.

В январе уже этого года новые наблюдения за астероидом Диморф показали, что столкновение с космическим аппаратом привело к изменению его внешнего вида и он стал похож на известную сладость, как уже писал Фокус.