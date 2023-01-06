Космическая конфета. После столкновения с аппаратом NASA астероид Диморф стал похож на M&M's (фото)

Ученые выяснили еще больше новых подробностей о знаменитом столкновении аппарата DART и астероида Диморф.

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Ученые представили на научной конференции первые масштабные результаты исследований, которые проводились после того, как в сентябре прошлого года космический аппарат DART изменил орбиту астероида Диморф. Хотя исследования еще будут продолжаться, полученные данные показывают, что испытание технологии планетарной защиты не только прошло успешно, но и сам астероид имеет немного другую форму, чем считалось раньше, пишет Space.

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Космический аппарат DART врезался в астероид Диморф с примерным диметром в 160 метров еще 26 сентября 2021 года. Он вращается вокруг более крупного астероида Дидим и главной задачей аппарата было изменить траекторию его полета вокруг родительского камня. Этот эксперимент продемонстрировал, что новая технология планетарной защиты в случае обнаружения опасного астероида, который летит к Земле, успешно работает.

[ + – ] Ученые представили на научной конференции первые масштабные результаты исследований, которые проводились после того, как в сентябре прошлого года космический аппарат DART изменил орбиту астероида Диморф. Хотя исследования еще будут продолжаться, полученные данные показывают, что испытание технологии планетарной защиты не только прошло успешно, но и сам астероид имеет немного другую форму, чем считалось раньше Фото: NASA

Если изначально Диморф делал полный оборот вокруг Дидима за 11 часов и 55 минут, то как показали результаты исследований, это время сократилось до 11 часов и 23 минут. То есть время вращения сократилось на 33 минуты, хотя изначально предполагалось, что оно сократится на 22 минуты. По словам Кристины Томас из Университета Северной Аризоны, США, возможно новые исследования покажут еще большее сокращение времени облета астероида. Хотя может быть все будет и наоборот. В любом случае это огромное достижение.

[ + – ] Если изначально Диморф делал полный оборот вокруг Дидима за 11 часов и 55 минут, то как показали результаты исследований, это время сократилось до 11 часов и 23 минут. То есть время вращения сократилось на 33 минуты, хотя изначально предполагалось, что оно сократится на 22 минуты Фото: NASA

Но ученые нужно знать точно, насколько сильно изменилась орбита астероида Диморф, чтобы подобные расчеты можно было учитывать при планировании будущих подобных миссий. А особенно это важно, если все же понадобится изменить траекторию полета летящего к Земле опасного астероида.

[ + – ] Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Кэролин Эрнст из Университета Джона Хопкинса, США, представила еще одни важные результаты исследования, которые показали, что во время столкновения аппарата DART с астероидом освободилось 11 ГДж энергии. Для сравнения, при взрыве 1 тонны тротила освобождается 4 ГДж энергии, а обычная семья в США потребляет примерно 40 ГДж энергии в год.

Также ученые выяснили, что космический аппарат врезался в астероид не под прямым углом, а под углом в 73 градуса. И эти данные также очень важны, ведь угол столкновения влияет на то, насколько сильно изменится траектория полета астероида.

Пока что ученые имеют лишь поверхностное представление о том, как именно DART врезался в астероид. Об этом больше расскажет космический аппарат "Гера", который в конце 2026 года подлетит к двум астероидам и тщательно изучит их поверхность и внутренний состав. В любом случае, ученые использовали последнюю фотографию поверхности астероида Диморф, которую прислал перед столкновением DART, чтобы определить место его столкновения с космическим камнем.

[ + – ] Пока что ученые имеют лишь поверхностное представление о том, как именно DART врезался в астероид. Об этом больше расскажет космический аппарат "Гера", который в конце 2026 года подлетит к двум астероидам и тщательно изучит их поверхность и внутренний состав. В любом случае, ученые использовали последнюю фотографию поверхности астероида Диморф, которую прислал перед столкновением DART, чтобы определить место его столкновения с космическим камнем Фото: NASA

Ученые считают, что "встреча" произошла в районе размещения особенно крупных камней на поверхности астероида, которые находятся в центре изображения. Считается, что самый крупный камень имеет размер в 6,5 метров.

Также ученые представили результаты исследования, которое касалось формы астероида Диморф. Ученые выяснили, что этот космический камень на самом деле выглядит не совсем так, как его представляли. По словам Терика Дейли из Университета Джона Хопкинса, астероид Диморф не имеет столь вытянутую форму, которая напоминает фасоль. На самом деле этот космический камень напоминает по форме известную сладость, то он больше похож по форме на M&M’s.

Ученые еще несколько месяцев будут проводить исследования последствий столкновения аппарата DART и астероида Диморф, но потом будут ждать результатов исследования аппарата "Гера".

Как уже писал Фокус, аппарат DART врезался в астероид, который в тот момент находился на расстоянии в 11 млн км от Земли, на скорости в 22,5 тысячи км/час.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование показало, что во время столкновения с астероидов в космос было выброшено более 900 тонн обломков, что также усилило эффект смещения его орбиты.