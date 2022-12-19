Эксперимент NASA по отклонению астероида: ученые узнали о новых неожиданных последствиях

Новые данные показывают, что после удара аппарата DART по астероиду Диморф в космос улетело более 900 000 кг обломков.

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Ученые из NASA продолжают анализировать последствия эксперимента по изменению траектории полета околоземного астероида Диморф, который не представлял угрозы для Земли. Новые данные показывают, что во время события, которое произошло в сентябре этого года, появилась значительная отдача от выбросов обломков астероида, что еще больше усилило эффект удара по нему, пишет Gizmodo.

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Еще в конце сентября этого года космический аппарат под названием DART успешно выполнил возложенную на него задачу – он на огромной скорости врезался в безопасный для Земли астероид Диморф (диаметр — примерно 163 метра) и изменил его орбиту, как уже писал Фокус. Стоит заметить, что этот астероид вращается на расстоянии в примерно 11 млн км от нас вокруг более крупного космического камня под названием Дидим.

[ + – ] Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

В результате удара Диморф стал вращаться вокруг своего хозяина намного быстрее и время его вращения сократилось на целых 32 минуты. Таким образом в NASA убедились в том, что с помощью таких аппаратов-ударников можно изменить траекторию полета действительно опасных для Земли астероидов.

Позже, как уже писал Фокус, ученые выяснили, что побочным эффектом удара по астероиду стал огромный выброс обломков. Последующие наблюдения показали, что у космического камня также появился хвост, как у кометы, но позже выяснилось, как уже писал Фокус, что таких хвостов у него теперь даже два.

[ + – ] Еще в конце сентября этого года космический аппарат под названием DART успешно выполнил возложенную на него задачу – он на огромной скорости врезался в безопасный для Земли астероид Диморф (диаметр — примерно 163 метра) и изменил его орбиту Фото: NASA

Прошло уже почти 3 месяца с момента нанесения удара по астероиду, но ученые продолжают изучать все последствия этого события. Астероид Диморф не является цельным твердым камнем, а представляет собой груду камней, которую удерживает вместе гравитация. Поэтому очень много обломков улетело в космос, но ученые не были полностью уверены в том, сколько именно.

По словам Энди Ривкина из команды миссии DART, ученые выяснили, что после того, как аппарат размером с холодильник, на скорости в 22 500 км/час столкнулся с космическим камнем, в космос улетело более 900 тонн обломков. Такой грудой камней можно заполнить 6 или 7 железнодорожных вагонов. Но ученые считают, что это количество может быть и в 10 раз больше.

[ + – ] По словам Энди Ривкина из команды миссии DART, ученые выяснили, что после того, как аппарат размером с холодильник, на скорости в 22 500 км/час столкнулся с космическим камнем, в космос улетело более 900 тонн обломков Фото: NASA

Также новые данные показали, что этот выброс спровоцировал появление эффекта отдачи, что еще больше способствовало изменению орбиты астероида и он полетел так, как нужно было ученым.

"Если бы Диморф был обычным огромным камнем, то скорее всего такого эффекта достичь бы не удалось. Эту отдачу можно сравнить с тем, как выходящий из летящего воздушного шара воздух толкает этот шар в противоположном направлении", — говорит Ривкин.

По словам ученых, это важное последствие удара дает новое представление о том, какое воздействие на астероид может осуществить аппарат-ударник. Теперь новые данные будут использованы для определения всех характеристик будущего опасного астероида, в том числе его плотности и состава, чтобы правильно рассчитать силу будущего удара. Это необходимо для планирования миссии, которая потребуется в случае, если Земле будет по-настоящему угрожать огромный астероид.

Также сейчас ученые пытаются выяснить, как изменил траекторию полета Диморфа первоначальный удар аппарата DART и как на эту траекторию повлиял эффект отдачи.

Еще одним важным последствием удара стало появление намного более длинного хвоста из обломков у астероида, как удалось выяснить ученым. Если предварительные оценки показывали, что его размер составляет 10 тысяч км, то новый анализ показал, что длина этого хвоста составляет 30 тысяч км.

Ученые продолжают далее свои наблюдения за астероидом Диморф, чтобы получить еще больше новых данных.

Как уже писал Фокус, американские ученые считают, что, изменив астероид, можно внутри него построить настоящий космический город. Они подробно рассказали и показали, как он может выглядеть и когда можно создать такое человеческое поселение.