Космический город внутри астероида может стать реальностью: как он будет выглядеть (фото)

Новое исследование, которое находится на грани науки и научной фантастики, утверждает, что города будущего можно построить на космических камнях.

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Ученые из Рочестерского университета, США, предложили новую идею колонизации космоса. Они предлагают построить города внутри астероидов, а также увеличить скорость вращения этих космических камней для создания искусственной гравитации, пишет Daily Mail.

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"Наша идея находится на грани науки и научной фантастики, ведь мы предлагаем построить космический город внутри астероида. Конечно пока это только теория, ведь в данный момент не существует технической возможности ее реализовать", — говорит Адам Франк из Рочестерского университета.

Группа ученых разработала план превращения астероидов во вращающиеся космические города с искусственной гравитацией. Основная концепция астероидного города основана на проекте космической колонии, которая называется "Цилиндр О'Нилла". Идею о том, что в космосе можно построить вращающуюся колонию предложил американский физик Джерард О'Нилл в 1976 году.

[ + – ] Ученые из Рочестерского университета, США, предложили новую идею колонизации космоса. Они предлагают построить города внутри астероидов, а также увеличить скорость вращения этих космических камней для создания искусственной гравитации Фото: Daily Mail

"Мы считаем, что астероид диаметром в 300 метров можно расширить до цилиндрической космической среды обитания с жилой площадью в примерно 35 кв.км", — говорит Франк.

Согласно проекту, вращающийся город будет состоять из двух соединенных цилиндров, которые будут вращаться в противоположных направлениях. У них будет достаточно быстрая скорость вращения, чтобы создать искусственную гравитацию на их внутренней поверхности, но достаточно медленная, чтобы людей не укачивало.

"Мы понимаем, что это очень сложный и дорогостоящий проект и он действительно звучит, как нечто фантастическое. Но наш город с инженерной точки зрения будет не так сложно и дорого построить, как классическую среду обитания О'Нилла", — говорит Франк.

[ + – ] "Цилиндр О"Нилла" – это космическая станция, проект которой предложил физик Джерард О"Нилл. Это космическое поселение представляет собой 2 очень больших вращающихся в противоположных направлениях цилиндра, каждый по 8 км в диаметре и 32 км в длину. Вращаясь, они создают искусственную гравитацию на своей внутренней поверхности за счет центробежной силы Фото: Wikipedia

Предыдущие исследования уже показали, что теоретически можно вращать вокруг своей оси для создания искусственной гравитации выдолбленный астероид с центральной цилиндрической полостью. Но с этим проектом есть одна проблема. Дело в том, что выдолбленная порода астероидов не будет достаточно прочной, поэтому она будет ломаться при вращении. Большинство астероидов представляют собой не твердые камни, а груды камней, которые удерживает вместе гравитация.

"Поэтому мы предлагаем покрыть астероид гибкой оболочкой, которая будет создана легких и очень прочных углеродных нановолокон. Это будут углеродные трубки, каждая из которых имеет всего несколько атомов в диаметре. Эта оболочка будет покрывать и поддерживать всю вращающуюся массу обломков астероида и сам город внутри внутри", — говорит Франк.

[ + – ] Среда обитания внутри Цилиндра О"Нилла Фото: Daily Mail

По словам ученых, эти углеродные нановолокна будут покрыты солнечными панелями, которые будут обеспечивать город энергией. Эксперты говорят, что внешний слой астероида обеспечит естественный щит от смертоносного излучения Солнца. Также ученые считают, что такой астероидный город может служить своего рода космопортом для межпланетных космических кораблей.

Хотя ученые не представили в своем исследовании потенциальный астероид, где можно построить такой город, сам проект имеет кодовое название "Среда обитания Бенну". И это явно указывает на астероид с таким названием, диаметр которого составляет более 500 метров.

[ + – ] Астероид Бенну Фото: NASA

"Если человечество действительно станет космическим видом, у него должны быть места, где можно жить и работать в космосе. Сейчас космические города могут показаться фантастикой, но история показывает, что примерно столетие технического прогресса может сделать невозможное возможным", — говорит Франк.

Фокус уже писал о том, что к Земле на очень близкое по космическим меркам расстояние приблизился огромный астероид, который считается потенциально опасным.

Также Фокус писал о еще одном необычном проекте, который касается постройки на Марсе настоящего природного заповедника из земных растений.