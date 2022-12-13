Подарок на Рождество. К Земле несется на огромной скорости астероид-гигант: что известно

Согласно классификации NASA, учитывая размеры астероида, он считается потенциально опасным для нашей планеты.

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Уже через неделю к Земле приблизится на близкое по космическим меркам расстояние крупный космический камень, который получил неофициальное прозвище "Рождественский астероид", пишет Daily Mail.

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25 декабря по григорианскому календарю многие жители планеты отмечают Рождество. Учитывая то, что огромный "предрождественский" астероид приблизится к Земле уже 15 декабря он и получил свое необычное неофициальное название.

Согласно заявлению ученых из Европейского космического агентства (ЕКА), астероид под названием 2015 RN35 сейчас направляется в сторону Земли. Размер этого астероида составляет 140 метров и согласно классификации NASA, он считается потенциально опасным для нашей планеты.

Данные о его траектории движения показывают, что он летит с огромной скоростью в 21 тысяча км/час и уже в этот четверг приблизится к Земле на расстояние в 680 тысяч км. По космическим меркам это очень близко, хотя это почти в два раза превышает расстояние от нашей планеты до Луны. Если астероид такого размера находится на расстоянии ближе, чем 7,5 млн км от Земли, то он уже считается потенциальная опасным.

[ + – ] Согласно заявлению ученых из Европейского космического агентства (ЕКА), астероид под названием 2015 RN35 сейчас направляется в сторону Земли. Размер этого астероида составляет 140 метров и согласно классификации NASA, он считается потенциально опасным для нашей планеты Фото: Live Science

В то же время ученые из ЕКА утверждают, что бояться нечего и этот космический камень должен пролететь мимо Земли. Астероид 2015 RN35 особенно интересует астрономов, так о нем очень мало известно, хотя его и открыли еще в 2015 году. Поэтому в ЕКА обратились к астрономам-любителям с просьбой провести наблюдение за этим астероидом и даже сфотографировать его. Тем более, что за ним можно будет наблюдать вплоть до 19 декабря по мере его удаления от Земли.

Ученые до сих пор точно не уверены в том, из чего состоит это космический камень, действительно ли его размер примерно 140 метров или же он больше, а также в том, вращается ли он вокруг своей оси. Его орбита, по которой астероид вращается вокруг Солнца, также плохо изучена, хотя как уже было сказано выше, все указывает на то, что угрозы Земле он не несет. По крайней мере сейчас.

[ + – ] Ученые до сих пор точно не уверены в том, из чего состоит это космический камень, действительно ли его размер примерно 140 метров или же он больше, а также в том, вращается ли он вокруг своей оси Фото: Live Science

В то время как почти все огромные астероиды ученые уже открыли, большинство астероидов размера 2015 RN35, все еще летают в космосе и остаются неизвестными для науки. По словам ученых, таких околоземных астероидов может быть несколько сотен тысяч, и если они упадут на Землю, то это приведет к значительным разрушениям.

Согласно заявлению NASA, в среду 14 декабря, к Земле приблизятся еще два астероида, гораздо меньших размеров, два и находится они будут дальше от нашей планеты. 26-метровый астероид 2022 ХY подлетит к Земле на расстояние в 4,3 млн км, а 22-метровый астероид 2021 XS4 – на расстояние в 5,5 млн км. Эти космические камни также не представляют угрозы для нас.

Фокус уже писал о симуляторе, с помощью которого можно смоделировать падение астероида разного размера и с разной скоростью на любой город нашей планеты.

Также Фокус писал о самых известных астероидах, которые представляю самую большую опасность для Земли.

Что касается других космический камней, то как уже писал Фокус, согласно новому исследованию, метеорит из Канады опровергает теорию происхождения Солнечной системы.