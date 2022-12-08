Кратер на месте Москвы. Симулятор показывает последствия падения астероидов на Землю (фото)

С помощью новой интерактивной карты можно посмотреть, что произойдет с любым городом на Земле, если на него упадет космический камень.

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Программист Нил Агарвал создал онлайн симулятор под названием Asteroid Launcher, чтобы можно было смоделировать последствия падения любого астероида в любую точку планеты, пишет Daily Mail.

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На создание проекта Asteroid Launcher программиста Нила Агарвала вдохновил его любимый фильм-катастрофа "Столкновение с бездной" 1998 года. С помощью симулятора можно выбрать любую точку на планете и "швырнуть" туда астероид размером до 1,5 км с разной скоростью, а после этого можно увидеть, какие будут последствия этого удара.

[ + – ] На создание проекта Asteroid Launcher программиста Нила Агарвала вдохновил его любимый фильм-катастрофа "Столкновение с бездной" 1998 года

В Asteroid Launcher можно выбрать место падения, диаметр астероида, скорость, с которой он упадет на Землю, угол падения, состав астероида, а затем нужно просто нажать кнопку "запуск", чтобы увидеть разрушения, которые он причинил, и количество убитых людей. Симулятор также покажет и другие катастрофические последствия, включая ударные волны, размер огненного шара и скорость ветра.

"Я люблю фильмы-катастрофы и прокручиваю в голове разные сценарии конца света. На создание этого проекта у меня ушло примерно 2 месяца", — говорит Агарвал.

Для создания своего симулятора падения астероидов, Агарвал использовал работы ученых, которые исследуют последние потенциального падения космических камней на Землю. Asteroid Launcher использует спутниковые снимки Земли для того, чтобы создать максимально подробную симуляцию.

Например, если астероид размером в 1,5 км упадет со скоростью в 67 км/с или 243 000 км/час на Нью-Йорк, то появится кратер диаметром в 51 км и глубиной в почти 1 км. Это приведет к гибели почти 9 млн человек.

[ + – ] Результат падение астероида на Нью-Йорк Фото: Скриншот

Если такой же астероид, который летит с той же скоростью упадет на Лондон, то также появится кратер диаметром в 51 км, но погибнет примерно 7,5 млн человек. В то же время ударная волна уничтожит в США еще 9 млн человек, а в Великобритании — 11 млн человек. Но такое событие может произойти лишь раз в 18 млн лет.

[ + – ] Результат падение астероида на Лондон Фото: Скриншот

"Я создал этот симулятор для того, чтобы более широкая аудитория могла иметь представление о том, что из себя представляет удар астероида. Это более упрощенная версия моделирований, которые создают ученые", — говорит Агарвал.

Жителям Украины, а может быть и не только им, будет интересно посмотреть, что произойдет со столицей России – Москвой, если на нее упадет астероид.

Например, астероид, размером в 500 метров, который упадет со скоростью в 50 км/с или 180 000 км/час создаст на месте этого города кратер размером в 16 км, и погибнет при этом почти 2 млн жителей Москвы. Ударная волна заберет жизни еще 6 млн человек. Но такое событие может произойти раз в 880 тысяч лет.

[ + – ] Результат падение астероида на Москву Фото: Скриншот

Если же смоделировать событие подобное падению астероида на Нью-Йорк и Лондон с теми же исходными данными, то кратер на месте Москвы будет также размером в 51 км и при этом погибнет более 10 млн человек, а ударная волна заберет жизни еще 4 миллионов.

Согласно прогнозам ученых, в 2029 году к Земле приблизится один из самых опасных для Земли астероидов – Апофис. Его диаметр составляет более 300 метров, но он должен пролететь мимо планеты на расстоянии в 30 тысяч км. Ученые считают, что столкновения с Землей не состоится и во время его следующего сближения с нашей планетой в 2036 году.

Но всегда существует вероятность того, что какое-либо непредсказуемое космическое событие может изменить траекторию его полета и он направится прямиком на Землю. Такую вероятность, хоть она и очень мала, ученые не исключают.

Чтобы испытать себя в роли "метателя" астероидов, нужно пройти по этой ссылке.

Как уже писал Фокус, NASA пришлось перенести запуск нового охотника за астероидами из-за его очень большой стоимости.