Кратер на місці Москви. Симулятор показує наслідки падіння астероїдів на Землю (фото)

За допомогою нової інтерактивної карти можна побачити, що станеться з будь-яким містом на Землі, якщо на нього впаде космічний камінь.

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Програміст Ніл Агарвал створив онлайн-симулятор під назвою Asteroid Launcher, щоб можна було змоделювати наслідки падіння будь-якого астероїда в будь-яку точку планети, пише Daily Mail.

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На створення проєкту Asteroid Launcher програміста Ніла Агарвала надихнув його улюблений фільм-катастрофа "Зіткнення з прірвою" 1998 року. За допомогою симулятора можна вибрати будь-яку точку на планеті та "шпурнути" туди астероїд розміром до 1,5 км з різною швидкістю, а після цього можна побачити, які будуть наслідки цього удару.

[ + – ] На створення проєкту Asteroid Launcher програміста Ніла Агарвала надихнув його улюблений фільм-катастрофа "Зіткнення з прірвою" 1998 року

В Asteroid Launcher можна вибрати місце падіння, діаметр астероїда, швидкість, з якою він впаде на Землю, кут падіння, склад астероїда, а потім потрібно просто натиснути кнопку "запуск", щоб побачити руйнування, які він завдав, та кількість убитих людей. Симулятор також покаже інші катастрофічні наслідки, включаючи ударні хвилі, розмір вогняної кулі і швидкість вітру.

"Я люблю фільми-катастрофи і прокручую в голові різні сценарії кінця світу. На створення цього проєкту у мене пішло приблизно 2 місяці", — каже Агарвал.

Для створення свого симулятора падіння астероїдів Агарвал використовував роботи вчених, які досліджують останні потенційного падіння космічного каміння на Землю. Asteroid Launcher використовує супутникові знімки Землі, щоб створити максимально докладну симуляцію.

Наприклад, якщо астероїд розміром 1,5 км впаде зі швидкістю 67 км/с або 243 000 км/год на Нью-Йорк, то з'явиться кратер діаметром 51 км і глибиною майже 1 км. Це призведе до загибелі майже 9 млн. людей.

[ + – ] Результат падіння астероїда на Нью-Йорк Фото: Скриншот

Якщо такий же астероїд, який летить із тією ж швидкістю впаде на Лондон, то також з'явиться кратер діаметром 51 км, але загине приблизно 7,5 млн осіб. Водночас ударна хвиля знищить у США ще 9 млн людей, а у Великій Британії — 11 млн осіб. Але така подія може статися лише раз на 18 млн років.

[ + – ] Результат падіння астероїда на Лондон Фото: Скриншот

"Я створив цей симулятор для того, щоб ширша аудиторія могла мати уявлення про те, що являє собою удар астероїда. Це більш спрощена версія моделювань, які створюють вчені", — говорить Агарвал.

Жителям України, а можливо і не тільки їм, буде цікаво подивитися, що станеться зі столицею Росії — Москвою, якщо на неї впаде астероїд.

Наприклад, астероїд, розміром 500 метрів, який впаде зі швидкістю 50 км/с або 180 000 км/год створить на місці цього міста кратер розміром 16 км, і загине при цьому майже 2 млн жителів Москви. Ударна хвиля забере життя ще 6 млн людей. Але така подія може статися раз на 880 тисяч років.

[ + – ] Результат падіння астероїда на Москву Фото: Скриншот

Якщо ж змоделювати подію подібну до падіння астероїда на Нью-Йорк і Лондон з тими ж вихідними даними, то кратер на місці Москви буде також розміром 51 км і при цьому загине більше 10 млн осіб, а ударна хвиля забере життя ще 4 мільйони.

Згідно з прогнозами вчених, у 2029 році до Землі наблизиться один із найнебезпечніших для Землі астероїдів — Апофіс. Його діаметр становить більше 300 метрів, але він повинен пролетіти повз планету на відстані 30 тисяч км. Вчені вважають, що зіткнення із Землею не відбудеться і під час його наступного зближення з нашою планетою у 2036 році.

Але завжди існує ймовірність того, що якась непередбачувана космічна подія може змінити траєкторію його польоту і він попрямує прямо на Землю. Таку ймовірність, хоч вона й дуже мала, вчені не виключають.

Щоб випробувати себе в ролі "метача" астероїдів, потрібно пройти за цим посиланням.

Як уже писав Фокус, NASA довелося перенести запуск нового мисливця за астероїдами через його дуже велику вартість.