Злетів, але лише в ціні: запуск мисливця за астероїдами від NASA відкладається через вартість

Тепер NASA знадобиться кілька десятиліть, щоб скласти каталог майже всіх небезпечних для Землі астероїдів.

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Новий інфрачервоний космічний телескоп під назвою NEO Surveyor буде запущений лише в 2028 році, а не в 2026-му, як передбачалося. Справа в тому, що вартість його створення зросла вдвічі, пише Gizmodo.

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Плани NASA щодо запуску нового телескопа, який називають "мисливцем за астероїдами", змінився після проведення нових розрахунків та отримання нових технічних даних.

Спочатку інфрачервоний космічний телескоп NEO Surveyor мав полетіти в космос у 2026 році, а його вартість оцінювали в 600 млн доларів, але тепер його запуск перенесли на середину 2028 року через збільшення вартості будівництва. Тепер вона становить 1,2 млрд доларів.

Головне завдання телескопа NEO Surveyor — це виявлення та внесення до каталогу максимально можливої кількості астероїдів, які загрожують Землі. Цей проєкт є важливим складником стратегії планетарного захисту NASA від об'єктів, які постійно зближуються з нашою планетою на небезпечну відстань.

[ + – ] Головне завдання телескопа NEO Surveyor — це виявлення та внесення до каталогу максимально можливої кількості астероїдів, які загрожують Землі Фото: NASA

Ще в 2005 році Конгрес США поставив NASA завдання ідентифікувати і внести до каталогу не менше 90% усіх навколоземних астероїдів, які мають діаметр понад 100 метрів і становлять небезпеку для Землі. За планом ця мета мала бути досягнута вже до 2020 року. Але цього звичайно не сталося з різних причин. За словами Келлі Фаста з NASA, тепер космічному агентству потрібно не менше 30 років, щоб виконати поставлене Конгресом завдання.

Телескоп NEO Surveyor має замінити інший космічний телескоп під назвою NEOWISE, який також полював за астероїдами з 2009 року. Але його місію нещодавно продовжили до 2023 року. Величезна затримка між закінченням роботи попереднього телескопа та запуском наступного може негативно вплинути на дослідження NASA всіх навколоземних астероїдів.

Стратегія планетарного захисту NASA від потенційно небезпечних астероїдів полягає у їх виявленні та пом'якшенні наслідків від потенційного удару. Телескопи NEO Surveyor і NEOWISE призначені для виконання першого завдання.

[ + – ] Стратегія планетарного захисту NASA від потенційно небезпечних астероїдів полягає у їх виявленні та пом'якшенні наслідків від потенційного удару. Телескопи NEO Surveyor і NEOWISE призначені для виконання першого завдання Фото: NASA

З іншого боку, необхідно згадати місію апарату DART, яка також є частиною стратегії планетарного захисту. Ще у вересні цього року, як уже писав Фокус, цей апарат врізався в астероїд, який не являв небезпеку для Землі, та як показали наступні спостереження все ж таки змінив його траєкторію польоту. Також Фокус писав про те, що внаслідок удару з'явилося щось незвичайне, чого не очікували побачити астрономи.

Але для того, щоб небезпечні астероїди можна було відхилити з їхньої траєкторії польоту, їх потрібно виявити. Тому перенесення дати запуску NEO Surveyor є дуже неприємною подією.

За словами вчених, цей телескоп має дуже багато переваг порівняно з наземними станціями виявлення астероїдів і, можливо, він зможе набагато швидше, ніж за 30 років, виявити майже всі небезпечні астероїди.

Що стосується телескопа NEOWISE, то, крім спостереження за астероїдами, він ще проводив спостереження за видимою частиною космосу. Завдяки цьому були створені нові карти Всесвіту, з раніше невідомими об'єктами, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що минулого місяця на Землю впав астероїд, який помітили лише за кілька годин до падіння.