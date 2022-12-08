Взлетел, но только в цене: запуск охотника за астероидами от NASA откладывается из-за стоимости

Теперь NASA потребуется несколько десятилетий, чтобы составить каталог почти всех опасных для Земли астероидов.

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Новый инфракрасный космический телескоп под названием NEO Surveyor будет запущен только в 2028 году, а не в 2026-м, как предполагалось. Дело в том, что стоимость его создания выросла в 2 раза, пишет Gizmodo.

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Планы NASA относительно запуска нового телескопа, который называют "охотником за астероидами" изменился после проведения новых расчетов и получения новых технических данных.

Изначально инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor должен был полететь в космос в 2026 году, а его стоимость оценивали в 600 млн долларов, но теперь его запуск перенесли на середину 2028 года из-за увеличения стоимости строительства. Теперь она составляет 1,2 млрд долларов.

Главная задача телескопа NEO Surveyor – это обнаружение и внесение в каталог максимально возможного количества астероидов, которые представляют угрозу для Земли. Данный проект является важной составляющей стратегии планетарной защиты NASA от объектов, которые постоянно сближаются с нашей планетой на опасное расстояние.

[ + – ] Главная задача телескопа NEO Surveyor – это обнаружение и внесение в каталог максимально возможного количества астероидов, которые представляют угрозу для Земли Фото: NASA

Еще в 2005 году Конгресс США поставил NASA задачу идентифицировать и внести в каталог не менее 90% всех околоземных астероидов, которые имеют диаметр более 100 метров и представляют опасность для Земли. По плану эта цель должна была быть достигнута уже к 2020 году. Но этого естественно не произошло по разным причинам. По словам Келли Фаста из NASA, теперь космическому агентству потребуется не меньше 30 лет, чтобы выполнить поставленную Конгрессом задачу.

Телескоп NEO Surveyor должен заменить другой космический телескоп под названием NEOWISE, который также охотился за астероидами с 2009 года. Но его миссия была недавно продлена до 2023 года. Огромная задержка между окончанием работы предыдущего телескопа и запуском следующего может негативно сказаться на исследованиях NASA всех околоземных астероидов.

Стратегия планетарной защиты NASA от потенциально опасных астероидов состоит в их обнаружении и смягчении последствий от потенциального удара. Телескопы NEO Surveyor и NEOWISE предназначены для выполнения первой задачи.

[ + – ] Стратегия планетарной защиты NASA от потенциально опасных астероидов состоит в их обнаружении и смягчении последствий от потенциального удара. Телескопы NEO Surveyor и NEOWISE предназначены для выполнения первой задачи Фото: NASA

С другой стороны, необходимо вспомнить о миссии аппарата DART, которая также является частью стратегии планетарной защиты. Еще в сентябре этого года, как уже писал Фокус, этот аппарат врезался в не представляющий опасности для Земли астероид и как показали последующие наблюдения все же изменил его траекторию полета. Также Фокус писал о том, что в результате удара появилось нечто необычное, чего не ожидали увидеть астрономы.

Но для того, чтобы опасные астероиды можно было отклонить с их траектории полета, их нужно обнаружить. Поэтому перенос даты запуска NEO Surveyor является очень неприятным событием.

По словам ученых, этот телескоп имеет очень много преимуществ по сравнению с наземными станциями обнаружения астероидов и, возможно, он сможет намного быстрее, чем за 30 лет, обнаружить почти все опасные астероиды.

Что касается телескопа NEOWISE, то кроме наблюдения за астероидами, он еще проводил наблюдения за видимой частью космоса. Благодаря этому были созданы новые карты Вселенной, с ранее неизвестными объектами, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в прошлом месяце на Землю упал астероид, который обнаружили всего за пару часов до падения.