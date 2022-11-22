Обнаружили за пару часов до падения: на Землю упал астероид, который едва успели заметить (видео)

Данный космический камень стал шестым подобным объектом из когда-либо обнаруженных непосредственно перед падением на Землю.

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Астроном Дэвид Рэнкин из обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США, обнаружил небольшой астероид всего за несколько часов до того, как он вошел в атмосферу Земли 19 ноября. После вхождения он распался на части и упал в озеро Онтарио, Канада, пишет Space.

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Астероид, шириной в 1 метр, который получил название C8FF042, обнаружили всего за 3 часа до того, как его обломки упали в озеро Онтарио. Ученые считают, что некоторое его части могли приземлиться и на суше вблизи нескольких канадских населенных пунктов.

По словам ученых, этот астероид стал шестым по счету космическим камнем, который упал на Землю всего через несколько часов после обнаружения. Наблюдения астрономов указывают на то, что астероид C8FF042 прибыл к нам из главного пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером.

За падением астероида, который выглядел в небе как яркий огненный шар, наблюдали многие жители города Торонто и окрестных населенных пунктов на территории Канады. Движение астероида даже смогли заснять очевидцы, и на одном видеоролике видно, как космический камень в виде полосы света пролетает на фоне одного из самых высоких строений в мире — Си-Эн Тауэр в Торонто (высота башни составляет 553 метра, и она является символом города).

Согласно заявлению NASA, станции наблюдения за астероидами отслеживали его полет в атмосфере начиная с высоты в 15 км до высоты в 850 метров. Примерно на этой высоте астероид распался на части. Большая часть этих обломком упала в озеро Онтарио, но более мелкие куски могли упасть в окрестностях Торонто. Ученые получили 59 сообщений от очевидцев, которые стали свидетелями падения астероида на Землю.

Такие небольшие космические камни часто пересекают орбиту Земли и многие из них входят в атмосферу планеты. Но большинство из них сгорает там, оставляя лишь полосу света в небе. Иногда фрагменты таких астероидов могут достичь поверхности в виде метеоритов, которые представляют собой большую научную ценность, ведь с их помощью можно понять природу Солнечной системы.

Считается, что даже астероиды шириной в 20 метров в результате падения могут причинить ущерб окружающим строениям и инфраструктуре из-за взрыва и последующей ударной волны. Более крупные астероиды, диаметром от 100 метров представляют намного большую опасность, а самыми опасными для планеты считаются астероиды, которые имеют размер более 1 км.

NASA и другие космические агентства постоянно следят за полетами астероидов в околоземном пространстве, чтобы иметь возможность, если не предотвратить, то вовремя предупредить людей о возможной катастрофе. Ученые считают, что большинство астероидов с размером в более 1 км уже известны и они в основном не представляют угрозы для Земли. Но многие более мелкие астероиды еще не открыты и за ними ведется "охота".

Как уже писал Фокус, в сентябре этого года космический аппарат DART врезался в небольшой астероид Диморф, чтобы изменить его орбиту вокруг астероида Дидим. Этот успешный эксперимент показал, что теоретически можно спасти Землю от летящего крупного астероида заранее.

Также Фокус писал о самых известных опасных астероидах, которые потенциально угрожают нашей планете.