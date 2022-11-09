Топ-5 самых больших астероидов-убийц планет, которые угрожают Земле

Потенциальную угрозу для нашей планеты представляют многие астероиды, но эта пятерка является самой опасной.

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Совсем недавно астрономы обнаружили три новых околоземных астероида и один из них является самым крупным из потенциально опасных для Земли камней, которые были найдены за последние 3 года. Как уже писал Фокус, астероид 2022 AP7 имеет диаметр в 1,5 км и в результате возможного столкновения он может оказать разрушительное воздействие на все живое на планете. Но существуют 5 околоземных астероидов, которые представляют самую большую опасность для Земли, пишет Indian Express.

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Околоземными астероидами считаются космические камни, которые летают в пределах 195 млн км от Солнца, и они пересекают орбиту Земли. Как уже писал Фокус, на сегодняшний день ученые открыли уже более 30 тысяч околоземных астероидов и примерно тысяча из них является потенциально опасными для нашей планеты. Ведь любое изменение траектории их полета может привести к неизбежному столкновению с Землей, а это может вызвать настоящий планетарный катаклизм.

В NASA считают опасными для Земли астероидами те космические камни, размер которых превышает 140 метров в диаметре, и они приближаются к Земле на расстояние в 0,05 астрономических единиц (а.е.). 1 а.е. равна расстоянию от нашей планеты до Солнца или примерно 150 млн км. То есть, если астероид является достаточно крупным, его размер превышает размер футбольного поля, и он приближается к Земле на расстояние в почти 7,5 млн км, значит он угрожает нашей планете.

Важно отметить, что размеры всех околоземных астероидов оцениваются по тому, как они отражают солнечный свет. То есть эти показатели всегда являются примерными, хотя ученые из NASA считают их достаточно точными, насколько это возможно при наблюдениях с Земли.

[ + – ] То есть, если астероид является достаточно крупным, его размер превышает размер футбольного поля, и он приближается к Земле на расстояние в почти 7,5 млн км, значит он угрожает нашей планете Фото: The Sun

Следующие околоземные астероиды в NASA считают пятеркой самых крупных и опасных для Земли космических камней. Они расположены в порядке возрастания размера.

Астероид (3122) Флоренс

Этот астероид открыли еще в 1981 году, и он получил имя известной сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Его размер оценивают в примерно 4,5 км и он значительно больше тысяч ему подобных космических камней, обитающих в космосе вблизи Земли.

По данным NASA, ближе всего этот астероид подлетал к Земле в 2017 году на расстояние в 7 млн км, а это почти в 18 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны. Согласно прогнозам ученых, в следующий раз он должен приблизиться к Земле на расстояние в 7,3 млн км в сентябре 2027 года.

Астероид (89830) 2002 CE

Этот околоземный астероид имеет диаметр в чуть больше, чем 5 км. Космический камень обнаружили 20 лет назад, и он является одним из самых крупных, которые открыли астрономы за последние десятилетия.

По данным NASA, траектория полета этого астероида показала, что он должен был сближаться с Землей в 1932 году и тогда он пролетел мимо на расстоянии примерно в 7,1 млн км. На сегодняшний день этот астероид еще не подлетал так близко к нам и прогнозов о его последующем сближении с планетой пока нет.

Астероид (4179) Тутатис

Третьим в списке находится астероид, который имеет вытянутую форму, с диаметром в 5,4 км. Он часто пролетает мимо нашей планеты на достаточно близком расстоянии.

Например, в 2004 году он пролетел мимо Земли на расстоянии всего в 1,5 млн км, почти в 4 раза дальше находится Луна от Земли. Его следующее близкое сближение с нашей планетой ожидается в 2065 году и тогда он должен также пролететь мимо, но на расстоянии в 5,3 млн км от Земли.

Астероид (3200) Фаэтон

Этот астероид, как и следует из его названия (Фаэтон – сын бога Солнца Гелиоса у древних греков), ближе всего подлетает к нашей звезде во время своего космического путешествия. Его размеры оцениваются в примерно 5,8 км в диаметре.

В 2017 году он пролетал мимо Земли на расстоянии в 10 млн км, но в 2026 году он приблизится к планете уже на 5 млн км, а еще позже, в 2093 году он будет находиться на расстоянии в 1,5 млн км.

Фокус уже писал об этом астероиде и его необычном поведении, ведь этот космический камень постоянно набирает скорость полета.

Астероид (53319) 1999 JM8

Возглавляет список самых опасных для Земли астероидов космический камень под названием (53319) 1999 JM8. Это самый большой из потенциально опасных для Земли астероидов, ведь его диаметр составляет примерно 7 км.

За последние 10 лет этот астероид приближался к Земле уже 5 раз и его отделяло от нашей планеты всегда в среднем расстояние в 3 млн км. Но следующий самый близкий его пролет состоится только в 2159 году и то этот астроид должен находиться на расстоянии в 4 млн км от нас.

[ + – ] По словам ученых, любой потенциально опасный астероид всегда может изменить свою траекторию полета и это приведет к тому, что он врежется в нашу планету Фото: Live Science

По словам ученых, любой потенциально опасный астероид всегда может изменить свою траекторию полета и это приведет к тому, что он врежется в нашу планету. Последствия от падения таких астероидов, как в списке выше, будут просто ужасающими, вплоть до полного исчезновения любой жизни на Земле. Например, 66 млн лет назад динозавры и почти 80% других живых существ на планете, исчезли благодаря падению астероида диаметров в 10 км.

В то же время, как уже писал Фокус, в NASA обнародовали неутешительные новости. Если завтра к Земле будут лететь астероид-убийца планет, то от такого камня у человечества пока нет защиты.