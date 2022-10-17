Постоянно набирает скорость. Астрономы увидели странное поведение опасного астероида Фаэтон

Этот небольшой космический камень имеет несколько уникальных особенностей и недавно ученые обнаружили еще одну.

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Околоземный астероид Фаэтон астрономы причисляют к классу околоземных астероидов под названием аполлоны. Он имеет очень вытянутую орбиту вокруг Солнца и во время своего космического путешествия пересекает орбиты сразу четырех планет – Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Имея примерный диаметр в 5 км, астероид Фаэтон считается потенциально опасным для Земли. В этом десятилетии его будет исследовать японский космический аппарат и новое открытие поможет в подготовке этой миссии, пишет Space.

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В 2024 году к астероиду Фаэтон отправится японский космический аппарат DESTINY+. Через 4 года он должен начать изучение этого и нескольких других околоземных астероидов. Поэтому Фаэтон, который открыли еще в 1983 году, снова привлек особое внимание астрономов.

Международная группа ученых, в рамках недавних наблюдений за движением астероида Фаэтон, выяснила, что он набирает скорость и его орбитальный период вокруг Солнца сокращается на 4 миллисекунды в год.

[ + – ] Серия изображений астероида Фаэтон Фото: space.com

Кажется, что это совсем незначительное изменение в периоде вращения астероида, но даже оно может повлиять на наблюдения аппаратом DESTINY+. Если знать точную скорость вращения астероида и его орбитальный период, то в таком случае можно более точно спрогнозировать местоположение космического камня во время приближения к нему космического аппарата.

По словам ученых, астероиды очень редко меняют свой период вращения вокруг Солнца. На сегодня астероид Фаэтон является лишь одиннадцатым по счету астероидом, у которого было замечено такое изменение. Но он самый большой из этой группы. Еще одной особенностью Фаэтона является то, что он очень близко, как для астероида, подлетает к Солнцу.

"Во время наблюдений за Фаэтоном возникли несовпадения с более ранними данными. После тщательного изучения, оказалось, что этот астероид постоянно набирает скорость и его период вращения, хоть и ненамного, но все же уменьшается. Хорошо, что мы теперь это знаем. Поэтому команда миссии DESTINY+ будет иметь больше возможностей для определения местоположения астероида", — говорит Шон Маршалл из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

[ + – ] Околоземный астероид Фаэтон астрономом причисляют к классу околоземных астероидов под названием аполлоны. Он имеет очень вытянутую орбиту вокруг Солнца и во время своего космического путешествия пересекает орбиты сразу четырех планет – Меркурия, Венеры, Земли и Марса Фото: wikipedia

Исследование, этого небольшого космического камня продолжается. Но ученые надеются с помощью нового космического аппарата узнать намного больше о необычном астероиде Фаэтон.

Хотя по сравнению с другими астероидами, Фаэтон кажется очень маленьким, тем не менее даже 5-километровая глыба может представлять угрозу для Земли. Поэтому его считают потенциально опасным. Но с другой стороны астрономы считают, что несмотря на такое звание, вероятность столкновения с Земле астероида Фаэтон очень низкая.

Как уже писал Фокус, 16 октября в Сети начали распространять видео с падением ярких объектов, которые кажутся метеоритами. Данные события были зафиксированы в Одессе и Полтаве.

Также Фокус писал о том, что в NASA заявили о том, что недавняя миссия по изменению орбиты околоземного астероида увенчалась успехом. Теперь подобную технологию можно использовать для защиты Земли от падения опасных космических камней.