Постійно набирає швидкість. Астрономи побачили дивну поведінку небезпечного астероїда Фаетон

Цей невеликий космічний камінь має кілька унікальних особливостей, і нещодавно вчені виявили ще одну.

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Навколоземний астероїд Фаетон астрономи зараховують до класу навколоземних астероїдів під назвою аполлони. Він має дуже витягнуту орбіту навколо Сонця і під час своєї космічної подорожі перетинає орбіти одразу чотирьох планет — Меркурія, Венери, Землі та Марса. Маючи приблизний діаметр 5 км, астероїд Фаетон вважається потенційно небезпечним для Землі. Цього десятиліття його досліджуватиме японський космічний апарат і нове відкриття допоможе у підготовці цієї місії, пише Space.

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У 2024 році до астероїда Фаетон вирушить японський космічний апарат DESTINY+. Через 4 роки він повинен розпочати вивчення цього та кількох інших навколоземних астероїдів. Тому Фаетон, який відкрили ще 1983 року, знову привернув особливу увагу астрономів.

Міжнародна група вчених, у межах нещодавніх спостережень за рухом астероїда Фаетон, з'ясувала, що він набирає швидкість і його орбітальний період навколо Сонця скорочується на 4 мілісекунди на рік.

[ + – ] Серія зображень астероїда Фаетон Фото: space.com

Здається, що це зовсім незначна зміна в періоді обертання астероїда, але вона може вплинути на спостереження апаратом DESTINY+. Якщо знати точну швидкість обертання астероїда та його орбітальний період, то в такому разі можна точніше спрогнозувати місце розташування космічного каменю під час наближення до нього космічного апарату.

За словами вчених, астероїди дуже рідко змінюють свій період обертання навколо Сонця. На сьогодні астероїд Фаетон є лише одинадцятим за рахунком астероїдом, у якого помітили таку зміну. Але він найбільший із цієї групи. Ще однією особливістю Фаетона є те, що він дуже близько, як для астероїда, підлітає до Сонця.

"Під час спостережень за Фаетоном виникли розбіжності з більш ранніми даними. Після ретельного вивчення, виявилося, що цей астероїд постійно набирає швидкість і його період обертання, хоч і ненабагато, але все ж таки зменшується. Добре, що ми тепер це знаємо. Тому команда місії DESTINY+ матиме більше можливостей для визначення місця розташування астероїда", — говорить Шон Маршалл з обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко.

[ + – ] Навколоземний астероїд Фаетон зараховують астрономом до класу навколоземних астероїдів під назвою аполлони. Він має дуже витягнуту орбіту навколо Сонця і під час своєї космічної подорожі перетинає орбіти одразу чотирьох планет – Меркурія, Венери, Землі та Марса Фото: wikipedia

Дослідження цього невеликого космічного каменю триває. Але вчені сподіваються за допомогою нового космічного апарату дізнатися набагато більше про незвичайний астероїд Фаетон.

Хоча в порівнянні з іншими астероїдами, Фаетон здається дуже маленьким, проте навіть 5-кілометрова брила може становити загрозу для Землі. Тому його вважають потенційно небезпечним. Але з іншого боку астрономи вважають, що попри таке звання, ймовірність зіткнення із Землею астероїда Фаетон дуже низька.

Як уже писав Фокус, 16 жовтня в мережі почали розповсюджувати відео з падінням яскравих об'єктів, які здаються метеоритами. Ці події зафіксовані в Одесі та Полтаві.

Також Фокус писав про те, що в NASA заявили про те, що нещодавня місія зі зміни орбіти навколоземного астероїда увінчалася успіхом. Тепер таку технологію можна використовувати для захисту Землі від падіння небезпечного космічного каміння.