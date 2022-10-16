У двох містах України помітили падіння метеоритів — соцмережі (відео)

Як повідомляють користувачі Мережі, в Одесі та Полтаві з неба впали яскраві об'єкти, які схожі на космічні камені.

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В українських Telegram-каналах поширюють відеоролики, на яких видно падіння невідомих яскравих об'єктів, які залишають після себе слід у вигляді хвоста комети, передає Фокус.

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Як припускають автори відеороликів, це впали метеорити і ця подія сталася у двох містах України – Одесі та Полтаві.

Візуально визначити, чим є об'єкти, що впали, дуже складно, адже вони з'являються в небі на кілька секунд і так само швидко зникають. Про те, що хтось постраждав або якісь будівлі отримали пошкодження внаслідок падіння невідомих об'єктів, не повідомляється.

Метеоритами є космічні камені, які є уламки більших об'єктів. Найчастіше це уламки астероїдів, хоча метеорити можуть бути викинуті з Місяця чи Марса, внаслідок зіткнення цих небесних тіл із тими самими астероїдами.

В основному метеорити, потрапляючи в атмосферу Землі, згоряють, але деякі з них все ж таки можуть досягти поверхні.

Фокус вже писав про те, що вчені порахували, скільки приблизно метеоритів щороку падає на Землю. Виявилося, що на поверхню планети потрапляє понад 6 тисяч метеоритів різного розміру.

Також Фокус писав, що 15 жовтня повз Землю на швидкості в 46 тисяч км/годину пролетів досить великий астероїд. Його виявили на околицях нашої планети лише у 2020 році.