Камінь розміром з літак. До планети на швидкості 46 000 км/год летить великий астероїд

Дуже багато навколоземних астероїдів є загрозою для Землі й серед них космічний камінь 2020 ТО2.

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Астрономи попереджають, що до Землі на величезній швидкості летить астероїд під назвою 2020 ТО2, який трохи менший, ніж авіалайнер Boeing 737, пише Inverse.

Уже цього тижня, а саме 15 жовтня, до Землі наблизиться астероїд, розмір якого оцінюють у діапазоні від 14 до 31 метрів. Це трохи менше ніж розмір літака Boeing 737, довжина якого становить 40 метрів. Цей навколоземний космічний камінь під назвою 2020 ТО2 летить зі швидкістю 46 000 км/год і згідно з прогнозами, не повинен зіткнутися із Землею.

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Під час свого близького прольоту повз нашу планету, астероїд, який відкрили рівно 2 роки тому, повинен знаходитися на відстані 644 тисячі кілометрів від Землі. А це практично вдвічі далі, ніж відстань до Місяця.

Хоча такий астероїд і не може сильно нашкодити планеті, навіть якби він упав на Землю, все ж таки краще завжди бути готовими до подібних подій, вважають учені. Тому спеціальні системи стеження NASA і спостерігають за подібними космічними об'єктами, які можуть загрожувати Землі.

[ + – ] Під час свого близького прольоту повз нашу планету, астероїд, який відкрили рівно 2 роки тому, має перебувати на відстані 644 тисячі км від Землі. А це практично вдвічі далі, ніж відстань до Місяця Фото: вспышка на солнце

Астероїд 2020 ТО2, який через 2 роки після відкриття знову летить у бік Землі, належить до класу астероїдів, які називаються Аполлонами. Вони обертаються навколо Сонця між Венерою та Юпітером і перетинають орбіту Землі. На сьогодні відомо про більш ніж 5 тисяч представників цього класу.

Здавалося б, відстань 644 тисячі кілометрів — це дуже далеко, але за космічними мірками — це дуже близько від нашої планети. І на траєкторію польоту такого астероїда можуть вплинути зовнішні космічні чинники, внаслідок чого теоретично він може змінити свій курс.

За словами вчених, цей астероїд неможливо буде побачити неозброєним оком із Землі і навіть із використанням звичайних телескопів. Спостереження за ним можуть вести лише найпотужніші наземні та космічні обсерваторії.

Фокус уже писав про те, що тиждень тому до нашої планети наближалася набагато більша відстань група астероїдів, які мали подібний з 2020 ТО2 розмір.

Також Фокус писав про те, що в NASA офіційно підтвердили, що новий спосіб захисту землі від небезпечних астероїдів дійсно працює. Йдеться про успішне зіткнення космічного апарату з астероїдом, який у 5 разів більший, ніж 2020 ТО2. Результати двотижневих спостережень показали, що тепер в астероїда Діморфа змінилася орбіта.