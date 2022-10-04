Судний день: на швидкості 50 тисяч км/год до Землі летять відразу 4 астероїди

Ці потенційно небезпечні космічні камені мають невеликі розміри, але, якщо вони все ж впадуть на Землю, то це буде дуже помітно.

Related video

Вчені з NASA попереджають про те, що у бік Землі летять відразу 4 астероїди. Два з них наблизяться до планети вже увечері у вівторок, 4 жовтня, а 2 інших — у середу, 5 жовтня. Найцікавіше, що саме в середу євреї відзначають свято Йом-Кіппур, яке є одним із найважливіших в юдаїзмі. Цей день ще називають Судним днем, оскільки згідно з віруваннями євреїв Бог оцінює діяння людини і вирішує кому жити, а кому померти. Видання The Jerusalem Post пише, що якщо відбудеться божественне втручання, ці астероїди можуть впасти на Землю. З наукового погляду такий варіант розвитку подій справді можливий.

За даними NASA, до Землі летять 4 астероїди, які мають такі назви:

Астероїд 2022 SM21;

Астероїд 2022 SO11;

Астероїд 2018 VG;

Астероїд 2022 SJ28.

За словами вчених, всі ці космічні камені мають невеликий розмір. Точно визначити розміри астероїдів досить складно, тому NASA часто називають приблизні значення.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

[ + – ] Вчені з NASA попереджають про те, що у бік Землі летять відразу 4 астероїди. Два з них наблизяться до планети вже ввечері у вівторок, 4 жовтня, а 2 інших – у середу, 5 жовтня Фото: Live Science

Астероїд 2022 SM21

За оцінками NASA, цей астероїд має розмір від 9 до 20 метрів завширшки. Наприклад, висота 9-поверхової будівлі складає від 27 до 30 метрів залежно від планування. Цей космічний камінь, який наблизиться до Землі вже ввечері, 4 жовтня, летить зі швидкістю 54 252 км/год, що приблизно в 44 рази більше швидкості звуку.

Астероїд 2022 SO11

Цей космічний камінь також може загрожувати Землі під час свого наближення до планети 4 жовтня. Він трохи більший за розміром, ніж попередній астероїд і має діаметр від 11 до 25 метрів. За швидкістю він також поступається своєму побратимові, адже він летить зі швидкістю 44 676 км/год, що приблизно в 36 разів більше швидкості звуку.

Астероїд 2018 VG

Цей астероїд наблизиться до Землі в середу, 5 жовтня, і він летить до нашої планети зі швидкістю 24 012 км/год. Це все ще дуже швидко. При цьому його розміри майже такі самі, як і у 2022 SM21 — ширина космічного каменю становить від 9 до 20 метрів.

Астероїд 2022 SJ28

Останнім із квартету потенційно небезпечних астероїдів, що летять до нашої планети, є астероїд 2022 SJ28. Він, як і попередній космічний камінь, наблизиться до нас 5 жовтня на швидкості 33 264 км/год. Цей астероїд вважається найбільшим із четвірки, і його ширина становить від 14 до 32 метрів.

Заспокійливе від NASA

Хоча ці астероїди і вважаються потенційно небезпечними, все ж вони повинні пролетіти повз Землю на відстані в середньому 1 млн км від планети. Наприклад, космічний телескоп Вебба знаходиться на відстані 1,5 млн км, а відстань до Місяця становить 384 тисяч км. Тож бояться нічого. Хоча може статися будь-яка екстраординарна подія, внаслідок якої траєкторію польоту цих астероїдів може зміниться, і вони полетять до Землі.

[ + – ] Хоча ці астероїди і вважаються потенційно небезпечними, все ж вони повинні пролетіти повз Землю на відстані в середньому 1 млн км від планети Фото: ScienceAlert

Але навіть якщо це станеться, то вчені вважають, що особливої шкоди для планети такі невеликі космічні камені завдати не зможуть. Швидше за все, під час входження в атмосферу ці астероїди вибухнуть і їх уламки або взагалі згорять, або досягнувши поверхні не завдадуть особливої шкоди.

Небезпечні астероїди

Дійсно небезпечним астероїдом у NASA вважають космічні камені, які за розмірами не менше 140 метрів. Якщо такий астероїд впаде на Землю, то внаслідок вибуху відбудеться викид енергії, яка у 1000 разів більша, ніж енергія після вибуху атомної бомби у Хіросімі наприкінці Другої світової війни. І руйнування відповідно будуть у тисячі разів більшими.

Якщо астероїд матиме розмір 300 метрів, то він може зруйнувати цілий континент, а астероїд розміром 1 км може викликати всесвітній катаклізм, що призведе до зникнення людства. До речі, астероїд такого розміру вже пролітав повз Землю на початку цього року. А у березні на Землю таки впав маленький астероїд. Правильніше сказати проникнув у атмосферу і згорів там.

До речі Фокус вже писав про те, що вчені висловили свої припущення щодо того, якого розміру має бути астероїд, щоб зіткнення з ним призвело б до знищення нашої планети.

До початку 22 століття, якщо не відбудеться будь-яких змін у космосі, у NASA не очікують падіння астероїдів на Землю. Проте, космічне агентство створило нову технологію захисту Землі від астероїдів, яку вже успішно випробувало в космосі. Йдеться про місію DART, у процесі якої рукотворний апарат зіткнувся з астероїдом шириною понад 160 метрів. Вчені очікують, що внаслідок удару орбіта космічного каменю змінилася.

Фокус вже писав про те, що наземний телескоп у Чилі зміг сфотографувати величезний шлейф з уламків, які відлетіли внаслідок удару по астероїду Діморф. Вчені вважають, що довжина цього потоку становить вражаючі 10 тисяч кілометрів. Наприклад, відстань від Києва до Нью-Йорка становить 7,2 тисячі кілометрів.