Судный день: на скорости в 50 тысяч км/час к Земле летят сразу 4 астероида

Эти потенциально опасные космические камни имеют небольшие размеры, но все же, если они упадут на Землю, то это будет очень заметно.

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Ученые из NASA предупреждают о том, что в сторону Земли летят сразу 4 астероида. Два из них приблизятся к планете уже вечером во вторник, 4 октября, а 2 других – в среду, 5 октября. Самое интересное, что именно в среду евреи отмечают праздник Йом-Киппур, который является одним из важнейших в иудаизме. Этот день еще называют Судным днем, так как согласно верованиям евреев, Бог оценивает деяния человека и решает кому жить, а кому умереть. Издание The Jerusalem Post пишет, что если произойдет божественное вмешательство, то эти астероиды могут упасть на Землю. С научной точки зрения такой вариант развития событий действительно возможен.

По данным NASA, к Земле летят 4 астероида, которые имеют названия следующие названия:

Астероид 2022 SM21;

Астероид 2022 SO11;

Астероид 2018 VG;

Астероид 2022 SJ28.

По словам ученых, все эти космические камни имеют небольшой размер. Точно определить размеры астероидов достаточно сложно, поэтому в NASA часто называют приблизительные значения.

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[ + – ] Ученые из NASA предупреждают о том, что в сторону Земли летят сразу 4 астероида. Два из них приблизятся к планете уже вечером во вторник,4 октября, а 2 других – в среду, 5 октября Фото: Live Science

Астероид 2022 SM21

По оценкам NASA, этот астероид имеет размер от 9 до 20 метров в ширину. Например, высота 9-этажного здания составляет от 27 до 30 метров в зависимости от планировки. Этот космический камень, который приблизится к Земле уже вечером, 4 октября, летит со скоростью в 54 252 км/ч, что примерно в 44 раза больше скорости звука.

Астероид 2022 SO11

Этот космический камень, также может угрожать Земле во время своего приближения к планете 4 октября. Он немного больше по размеру, чем предыдущий астероид и имеет диаметр от 11 до 25 метров. По скорости он также уступает своему собрату, ведь он летит со скоростью в 44 676 км/час, что примерно в 36 раз больше скорости звука.

Астероид 2018 VG

Этот астероид приблизится к Земле в среду, 5 октября и он летит к нашей планете со скоростью в 24 012 км/час. Это все еще очень быстро. При этом его размеры почти такие же, как и у 2022 SM21 – ширина космического камня составляет от 9 до 20 метров.

Астероид 2022 SJ28

Последним из квартета потенциально опасных астероидов, которые летят к нашей планете, является астероид 2022 SJ28. Он, как и предыдущий космический камень приблизится к нам 5 октября на скорости 33 264 км/час. Этот астероид считается самым большим из четверки, и его ширина составляет от 14 до 32 метров.

Успокоительное от NASA

Хотя эти астероиды и считаются потенциально опасными, все же они должны пролететь мимо Земли на расстоянии в среднем 1 млн км от планеты. Например, космический телескоп Уэбба находится на расстоянии в 1,5 млн км, а расстояние до Луны составляет 384 тысячи км. Так что боятся нечего. Хотя может произойти любое экстраординарное событие, в результате которого траекторию полета этих астероидов может изменится, и они полетят прямо к Земле.

[ + – ] Хотя эти астероиды и считаются потенциально опасными, все же они должны пролететь мимо Земли на расстоянии в среднем 1 млн км от планеты Фото: ScienceAlert

Но даже если это случится, то ученые считают, что особого вреда для планеты такие небольшие космические камни причинить не смогут. Скорее всего, во время вхождения в атмосферу эти астероиды взорвутся и их обломки либо вообще сгорят, или же достигнув поверхности не причинят особого ущерба.

Опасные астероиды

Действительно опасным астероидом в NASA считают космические камни, которые по размерам не меньше, чем 140 метров. Если такой астероид упадет на Землю, то в результате взрыва произойдет выброс энергии, которая в 1000 раз больше, чем энергия после взрыва атомной бомбы в Хиросиме в конце Второй мировой войны. И разрушения соответственно будут в тысячи раз больше.

Если астероид будет иметь размер в 300 метров, то он может разрушить целый континент, а астероид размером в 1 км может вызвать всемирный катаклизм, что приведет к исчезновению человечества. Кстати, астероид такого размера уже пролетал мимо Земли в начале этого года. А в марте на Землю все-таки упал маленький астероид. Правильнее сказать проник в атмосферу и сгорел там.

Кстати Фокус, уже писал о том, что ученые высказали свои предположения относительно того, какого размера должен быть астероид, чтобы столкновение с ним привело бы к уничтожению нашей планеты.

До начала 22 века, если не произойдет каких-либо изменений в космосе, в NASA не ожидают падения астероидов на Землю. Тем не менее космическое агентство создало новую технологию защиты Земли от астероидов, которую уже успешно испытало в космосе. Речь идет о миссии DART, в ходе которой рукотворный аппарат совершил столкновение с астероидом шириной больше 160 метров. Ученые ожидают, что в результате удара орбита космического камня изменилась.

Фокус уже писал о том, что наземный телескоп в Чили смог запечатлеть огромный шлейф из обломков, которые улетели в результате удара по астероиду Диморф. Ученые считают, что длина этого потока составляет впечатляющие 10 тысяч км. Например, расстояние от Киева до Нью-Йорка составляет 7,2 тысяч км.