Длиной в 10 тысяч км. Обнаружен огромный поток обломков астероида после удара аппарата DART (фото)
Наземные телескопы продолжают наблюдение за околоземным астероидом Диморф, который стал испытательной площадкой для NASA.
Прошла уже неделя после по-настоящему исторического космического события, когда аппарат DART "пожертвовал" собой ради науки. Он на скорости больше 20 тысяч км/час столкнулся с околоземным астероидом Диморф, который является спутником астероида Дидим. Южный астрофизический исследовательский телескоп, который находится в Чили, как и другие наземные и космические обсерватории, продолжает наблюдать за последствиями космической катастрофы. На новом изображении поток обломков, которые улетели от астероида Диморф и их длина составляет примерно 10 тысяч км, пишет Gizmodo.
Напоминаем, что для того, чтобы узнать, можно ли в будущем спасти Землю от летящего к ней астероида NASA решило провести испытание новой технологии для защиты планеты. Для этого в космос был отправлен аппарат DART, который пролетел 11 млн км, чтобы изменить траекторию полета астероида Диморф.
Предварительные данные указывают на то, что испытание прошло успешно, но ученые будут наблюдать за астероидом Диморф еще несколько недель или месяцев, чтобы на 100% убедиться в том, что его орбита вокруг Дидима изменилась. Для наблюдений используются, как космические, так и наземные телескопы, которые внимательно следят не только за самим астероидом, но и за тем, к каким последствиям привел удар по нему.
Новое изображение, на котором виден длинный шлейф из обломков астероида зафиксировал Южный астрофизический исследовательский телескоп. Он находится в горах Андах, на высоте чуть больше 2700 метров и это идеальное место для наблюдений за космосом.
По словам астрономов, отчетливый яркий след из обломков, которые были выброшены в результате удара по астероиду, простирается в космосе на расстояние в примерно 10 тысяч км. По словам астронома Тедди Карета, ученые удивлены, насколько четко виден этот поток обломков и сам факт фиксации этих последствий после удара и их масштабов также поражает.
Ученым из NASA, чтобы убедится в полном успехе миссии аппарата DART, нужно получить еще больше данных. Но уже совсем скоро исследователи узнают, какое количество вещества было выброшено в космос после удара, насколько мелкими являются эти обломки и как быстро они улетели с астероида.
По структуре Диморф принадлежит к типу астероидов, который астрономы называют "куча щебня". Это значит, что такие астероиды являются не цельными, а рыхлыми и состоят из каменных обломков, соединенных гравитацией. Поэтому ученым важно понимать, какое именно воздействие на такие астероиды могут оказывать ударные космические аппараты. Именно из-за своей структуры, после удара астероид выбросил в космос такой огромный поток обломков.
Как уже писал Фокус, телескопы на Земле, которые размещены на Гавайях и в Африке, уже создавали изображения удара космического аппарата по астероиду Диморф.
Также Фокус писал о снимках, которые прислал маленький космический аппарат, который во время полета к астероиду Диморф был прикреплен к аппарату DART. За две недели до столкновения он отделился и смог наблюдать за гибелью DART с помощью своих камер.
Напоминаем, что космические телескопы Джеймс Уэбб и Хаббл также были вовлечены в наблюдение за историческим событием и прислали свои изображения удара по астероиду.