Длиной в 10 тысяч км. Обнаружен огромный поток обломков астероида после удара аппарата DART (фото)

Наземные телескопы продолжают наблюдение за околоземным астероидом Диморф, который стал испытательной площадкой для NASA.

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Прошла уже неделя после по-настоящему исторического космического события, когда аппарат DART "пожертвовал" собой ради науки. Он на скорости больше 20 тысяч км/час столкнулся с околоземным астероидом Диморф, который является спутником астероида Дидим. Южный астрофизический исследовательский телескоп, который находится в Чили, как и другие наземные и космические обсерватории, продолжает наблюдать за последствиями космической катастрофы. На новом изображении поток обломков, которые улетели от астероида Диморф и их длина составляет примерно 10 тысяч км, пишет Gizmodo.

Напоминаем, что для того, чтобы узнать, можно ли в будущем спасти Землю от летящего к ней астероида NASA решило провести испытание новой технологии для защиты планеты. Для этого в космос был отправлен аппарат DART, который пролетел 11 млн км, чтобы изменить траекторию полета астероида Диморф.

[ + – ] Фотографию астероидов Дидим (слева вверху ) и его спутника Диморф за несколько минут до столкновения сделал аппарат DART Фото: NASA

Предварительные данные указывают на то, что испытание прошло успешно, но ученые будут наблюдать за астероидом Диморф еще несколько недель или месяцев, чтобы на 100% убедиться в том, что его орбита вокруг Дидима изменилась. Для наблюдений используются, как космические, так и наземные телескопы, которые внимательно следят не только за самим астероидом, но и за тем, к каким последствиям привел удар по нему.

Новое изображение, на котором виден длинный шлейф из обломков астероида зафиксировал Южный астрофизический исследовательский телескоп. Он находится в горах Андах, на высоте чуть больше 2700 метров и это идеальное место для наблюдений за космосом.

[ + – ] Новое изображение, на котором виден длинный шлейф из обломков астероида зафиксировал Южный астрофизический исследовательский телескоп Фото: NOIRLab

По словам астрономов, отчетливый яркий след из обломков, которые были выброшены в результате удара по астероиду, простирается в космосе на расстояние в примерно 10 тысяч км. По словам астронома Тедди Карета, ученые удивлены, насколько четко виден этот поток обломков и сам факт фиксации этих последствий после удара и их масштабов также поражает.

Ученым из NASA, чтобы убедится в полном успехе миссии аппарата DART, нужно получить еще больше данных. Но уже совсем скоро исследователи узнают, какое количество вещества было выброшено в космос после удара, насколько мелкими являются эти обломки и как быстро они улетели с астероида.

По структуре Диморф принадлежит к типу астероидов, который астрономы называют "куча щебня". Это значит, что такие астероиды являются не цельными, а рыхлыми и состоят из каменных обломков, соединенных гравитацией. Поэтому ученым важно понимать, какое именно воздействие на такие астероиды могут оказывать ударные космические аппараты. Именно из-за своей структуры, после удара астероид выбросил в космос такой огромный поток обломков.

Как уже писал Фокус, телескопы на Земле, которые размещены на Гавайях и в Африке, уже создавали изображения удара космического аппарата по астероиду Диморф.

Также Фокус писал о снимках, которые прислал маленький космический аппарат, который во время полета к астероиду Диморф был прикреплен к аппарату DART. За две недели до столкновения он отделился и смог наблюдать за гибелью DART с помощью своих камер.

Напоминаем, что космические телескопы Джеймс Уэбб и Хаббл также были вовлечены в наблюдение за историческим событием и прислали свои изображения удара по астероиду.