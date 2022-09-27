Наземные телескопы запечатлели момент столкновения аппарата DART с астероидом Диморф (видео)

На видео, которое создали ученые, видно взрыв, который произошел после того, как аппарат врезался в космический камень.

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Самым знаменательным космическим событием последних 24 часов стало столкновение аппарат NASA под названием DART c астероидом Диморф, который является спутником другого астероида – Дидим. Перед тем, как врезаться в астероид, DART прислал несколько фотографий на Землю, но за этим событием также следили не только ученые NASA. Астрономы из проекта ATLAS с помощью телескопа на Гавайях также сделали несколько изображений космической катастрофы и создали из них видеоролик, пишет Space.

[ + – ] Космический аппарат DART успешно столкнулся с астероидом Диморф ночью 27 сентября и изменил его орбиту вокруг астероида Дидим Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что космический аппарат DART успешно столкнулся с астероидом Диморф ночью 27 сентября и изменил его орбиту вокруг астероида Дидим. NASA специально отправило этот аппарат на расстояние в 11 млн км от Земли, чтобы узнать, можно ли с помощью удара по космическому камню изменить траекторию его полета.

Таким образом, судя по предварительным результатам миссии, NASA может обезопасить Землю от потенциальной астероидной угрозы, когда любой астероид будет направляться к нашей планете, чтобы столкнутся с ней. Пока что ученые NASA ждут снимков с небольшого космического аппарата LICIACube, которые должны прояснить ситуацию с тем, что случилось с астероидом Диморф после столкновения.

Но за одним из важнейших космических событий следили также астрономы в разных обсерваториях мира. Например, ученые из проекта ATLAS, с помощью телескопа на Гавайях запечатлели момент столкновения. Они даже создали короткий видеоролик, на котором виден взрыв и то, как от астероида отлетают обломки. Кстати, проект ATLAS предназначен для наблюдения за астероидами, которые представляют потенциальную угрозу для нашей планеты.

[ + – ] Одной из последних фотографий, которые прислал на Землю аппарат DART, было изображение поврехности астероида Диморф Фото: NASA

Еще один видеоролик создали астрономы из Южноафриканской астрономической обсерватории, которые также наблюдали с помощью своего телескопа за тем, как DART врезался в астероид Диморф.

Астероид Диморф, диаметр которого составляет более 160 метров, как и его "хозяин", астероид Дидим, с диаметром в почти 800 метров, не представляют угрозы для Земли. Просто эта пара стала испытательным полигоном для новой технологии планетарной защиты от NASA.

Теперь ученые будут использовать и наземные и космические телескопы для наблюдения за поведением Диморфа, чтобы точно узнать, насколько была успешна запланированная миссия.