Наземные телескопы запечатлели момент столкновения аппарата DART с астероидом Диморф (видео)
На видео, которое создали ученые, видно взрыв, который произошел после того, как аппарат врезался в космический камень.
Самым знаменательным космическим событием последних 24 часов стало столкновение аппарат NASA под названием DART c астероидом Диморф, который является спутником другого астероида – Дидим. Перед тем, как врезаться в астероид, DART прислал несколько фотографий на Землю, но за этим событием также следили не только ученые NASA. Астрономы из проекта ATLAS с помощью телескопа на Гавайях также сделали несколько изображений космической катастрофы и создали из них видеоролик, пишет Space.
Фокус уже писал о том, что космический аппарат DART успешно столкнулся с астероидом Диморф ночью 27 сентября и изменил его орбиту вокруг астероида Дидим. NASA специально отправило этот аппарат на расстояние в 11 млн км от Земли, чтобы узнать, можно ли с помощью удара по космическому камню изменить траекторию его полета.
Таким образом, судя по предварительным результатам миссии, NASA может обезопасить Землю от потенциальной астероидной угрозы, когда любой астероид будет направляться к нашей планете, чтобы столкнутся с ней. Пока что ученые NASA ждут снимков с небольшого космического аппарата LICIACube, которые должны прояснить ситуацию с тем, что случилось с астероидом Диморф после столкновения.
Но за одним из важнейших космических событий следили также астрономы в разных обсерваториях мира. Например, ученые из проекта ATLAS, с помощью телескопа на Гавайях запечатлели момент столкновения. Они даже создали короткий видеоролик, на котором виден взрыв и то, как от астероида отлетают обломки. Кстати, проект ATLAS предназначен для наблюдения за астероидами, которые представляют потенциальную угрозу для нашей планеты.
Еще один видеоролик создали астрономы из Южноафриканской астрономической обсерватории, которые также наблюдали с помощью своего телескопа за тем, как DART врезался в астероид Диморф.
Астероид Диморф, диаметр которого составляет более 160 метров, как и его "хозяин", астероид Дидим, с диаметром в почти 800 метров, не представляют угрозы для Земли. Просто эта пара стала испытательным полигоном для новой технологии планетарной защиты от NASA.
Теперь ученые будут использовать и наземные и космические телескопы для наблюдения за поведением Диморфа, чтобы точно узнать, насколько была успешна запланированная миссия.