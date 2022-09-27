Наземні телескопи відобразили момент зіткнення апарату DART з астероїдом Діморф (відео)

На відео, яке створили вчені, видно вибух, котрий стався після того, як апарат врізався у космічний камінь.

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Найзнаменнішою космічною подією останніх 24 годин стало зіткнення апарата NASA під назвою DART з астероїдом Діморф, який є супутником іншого астероїда — Дідім. Перед тим, як врізатися в астероїд, DART надіслав кілька фото на Землю, але за цією подією також стежили не лише науковці NASA. Астрономи з проєкту ATLAS за допомогою телескопа на Гаваях також зробили кілька зображень космічної катастрофи і створили відеоролик, пише Space.

[ + – ] Космічний апарат DART успішно зіткнувся з астероїдом Діморф уночі 27 вересня і змінив його орбіту навколо астероїда Дідім Фото: NASA

Фокус уже писав про те, що космічний апарат DART успішно зіткнувся з астероїдом Діморф уночі 27 вересня і змінив його орбіту навколо астероїда Дідім. NASA спеціально відправило цей апарат на відстань 11 млн км від Землі, щоб дізнатися, чи можна за допомогою удару по космічному каменю змінити траєкторію його польоту.

Так, судячи з попередніх результатів місії, NASA може убезпечити Землю від потенційної астероїдної загрози, коли будь-який астероїд прямуватиме до нашої планети, щоб зіткнутися з нею. Поки що вчені NASA чекають на знімки з невеликого космічного апарату LICIACube, які мають прояснити ситуацію з тим, що трапилося з астероїдом Діморф після зіткнення.

Але за однією з найважливіших космічних подій стежили також астрономи у різних обсерваторіях світу. Наприклад, учені з проєкту ATLAS за допомогою телескопа на Гаваях зафіксували момент зіткнення. Вони навіть створили короткий відеоролик, на якому видно вибух і як від астероїда відлітають уламки. До речі, проєкт ATLAS призначений для спостереження за астероїдами, які становлять потенційну загрозу нашій планеті.

[ + – ] Одним з останніх фото, які надіслав на Землю апарат DART, було зображення поверхні астероїда Діморф Фото: NASA

Ще один відеоролик створили астрономи з Південноафриканської астрономічної обсерваторії, які також спостерігали за допомогою свого телескопа за тим, як DART врізався в астероїд Діморф.

Астероїд Діморф, діаметр якого становить понад 160 метрів, як і його "господар", астероїд Дідім, з діаметром майже 800 метрів, не становлять загрози для Землі. Просто ця пара стала випробувальним полігоном нової технології планетарного захисту від NASA.

Тепер учені будуть використовувати і наземні, і космічні телескопи для спостереження за поведінкою Діморфа, щоб точно дізнатися, наскільки успішною була запланована місія.