Завдовжки 10 тисяч км. Виявлено величезний потік уламків астероїда після удару апарату DART (фото)

Наземні телескопи продовжують спостереження за навколоземним астероїдом Діморфа, який став випробувальним майданчиком для NASA.

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Минув уже тиждень після по-справжньому історичної космічної події, коли апарат DART "пожертвував" собою заради науки. Він на швидкості більше 20 тисяч км/год зіткнувся з навколоземним астероїдом Діморф, який є супутником астероїда Дідім. Південний астрофізичний дослідницький телескоп, що у Чилі, як і інші наземні і космічні обсерваторії, продовжує спостерігати за наслідками космічної катастрофи. На новому зображенні потік уламків, які відлетіли від астероїда Діморфа та їх довжина становить приблизно 10 тисяч км, пише Gizmodo.

Нагадуємо, що для того, щоб дізнатися, чи можна в майбутньому врятувати Землю від астероїда NASA, що летить до неї, вирішило провести випробування нової технології для захисту планети. Для цього до космосу було відправлено апарат DART, який пролетів 11 млн км, щоб змінити траєкторію польоту астероїда Діморф.

[ + – ] Фотографію астероїдів Дідім (зліва вгорі) та його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Попередні дані вказують на те, що випробування пройшло успішно, але вчені спостерігатимуть за астероїдом Діморфа ще кілька тижнів або місяців, щоб на 100% переконатися в тому, що його орбіта навколо Дідіма змінилася. Для спостережень використовуються як космічні, так і наземні телескопи, які уважно стежать не лише за самим астероїдом, а й за тим, до яких наслідків привів удар по ньому.

Нове зображення, на якому видно довгий шлейф з уламків астероїда, зафіксував Південний астрофізичний дослідницький телескоп. Він знаходиться в горах Андах, на висоті трохи більше 2700 метрів, і це ідеальне місце для спостережень за космосом.

[ + – ] Нове зображення, на якому видно довгий шлейф з уламків астероїда, зафіксував Південний астрофізичний дослідницький телескоп. Фото: комета

За словами астрономів, виразний яскравий слід із уламків, які були викинуті внаслідок удару по астероїду, простягається в космосі на відстань приблизно 10 тисяч км. За словами астронома Тедді Карета, вчені здивовані, наскільки чітко видно цей потік уламків, і сам факт фіксації цих наслідків після удару та їх масштабів також вражає.

Вченим із NASA, щоб переконатися у повному успіху місії апарату DART, потрібно отримати ще більше даних. Але вже зовсім скоро дослідники дізнаються, скільки речовини було викинуто в космос після удару, наскільки дрібними є уламки і як швидко вони відлетіли з астероїда.

За структурою Діморф належить до типу астероїдів, який астрономи називають "купою щебеню". Це означає, що такі астероїди не цілісні, а пухкі і складаються з кам'яних уламків, сполучених гравітацією. Тому вченим важливо розуміти, який вплив на такі астероїди можуть надавати ударні космічні апарати. Саме через свою структуру після удару астероїд викинув у космос такий величезний потік уламків.

Як уже писав Фокус, телескопи на Землі, які розміщені на Гаваях та в Африці, вже створювали зображення удару космічного апарату по астероїду Діморфа.

Також Фокус писав про знімки, які надіслав маленький космічний апарат, який під час польоту до астероїда Діморфа був прикріплений до апарату DART. За два тижні до зіткнення він відокремився та зміг спостерігати за загибеллю DART за допомогою своїх камер.

Нагадуємо, що космічні телескопи Джеймс Вебб та Габбл також були залучені до спостереження за історичною подією та надіслали свої зображення удару по астероїду.